A Escardia desdobla un curso y comparte profesor con A Lomba; y varios centros están a la espera de cubrir bajas

La reivindicación de la comunidad escolar de A Escardia de dotar de más profesorado al centro para atender en condiciones a los alumnos con necesidades educativas especiales ya tiene solución por parte de la Consellería. Según confirman desde el propio colegio, el aula de 4º de Primaria se desobla y contará con un docente compartido con el CEIP A Lomba, donde trabajará dos días por semana semana realizando labores de Pedagogía Terapéutica (PT), precisan desde A Lomba. A Escardia será el centro base del docente, donde ejercerá tres días a la semana, pero como tutor de una clase de cuarto.

Este centro educativo cuenta con un orientador compartido con el Vagalume, si bien necesitaría uno a tiempo completo.

A estas alturas, varios colegios de Vilagarcía todavía desconocen si la Xunta cubrirá las vacantes que han dejado los profesores que se retiraron o están de baja. En el CEIP A Lomba están a la espera de dos tutores. "Se jubilaron tres docentes y solo se cubrió una plaza. Nos dijeron que era un error pero todavía no sabemos nada", comentan desde A Lomba.

En O Piñeiriño también están pendientes de que se sustituyan dos vacantes. "Ya las hemos solicitado pero aún no las han nombrado", indican desde el colegio.

Rubiáns comparte profesor de Audición e Linguaxe (AL) con O Piñeiriño y las escuelas unitarias. "Ya lo tuvimos así el año pasado, pero no sabemos cuántas horas va a trabajar en nuestro colegio", lamenta el equipo directivo.

Rubiáns, sin nuevo horario

Una de las demandas de la comunidad educativa del CEIP Rubiáns que no ha podido satisfacerse es el cambio de horario. Los niños van a clase de 9.50 a 14.50 horas y las familias quieren adelantar tanto la entrada como la salida 20 minutos. Pero el problema es que uno de los autobuses del transporte escolar no puede llegar a las 14.30 horas porque antes hace una ruta para otro colegio. "Hay niños que no se matriculan aquí por el horario", lamentan.

Al igual que Carril, Vilaxoán tampoco tiene autobús a la hora de salida. Quizá este hecho influya en la alta demanda de comedor: un 90% de los alumnos utilizan este servicio.