Los niños también serán protagonistas en la fiesta de la Ciudad Europea del Vino

La oferta de ocio infantil también estará presente en la fiesta de la Ciudad Europea del Vino, que se va a celebrar en Cambados el próximo fin de semana. Además de la música, el parque de Torrado también tendrá espacio para las actividades infantiles, que comenzarán a las 12.30 horas y se extenderán hasta más allá de las 19.30.

Talleres permanentes de maquillaje, acreditaciones en braille o elaboración de guitarras de cartón serán solo algunas de las iniciativas que se van a poner en práctica durante esa jornada. Además, también se va a incluir una actividad que tendrá como epígrafe "En busca do tesouro do viño", en la que los niños resolverán misterio de todo tipo y superarán diferentes pruebas en el interior del recinto festivo.

En este recinto habrá también un tendedero de impresiones, donde los niños podrán exponer de forma visual y creativa sus experiencias durante el evento. Los talleres están desarrollados por la empresa Nordelaina, firma con una amplia experiencia profesional en el ámbito educativo.

Las actividades se han diseñado para que los asistentes a la fiesta puedan conciliar ese momento de ocio y disfrutar de la música con la garantía de que sus pequeños estarán perfectamente atendidos.

Por el escenario de Torrado pasarán también la formación vasca Belako, Familia Caamagno, Presumido, Disco Las Palmeras, Emilio José e Os Indígenas, Oh Ayatollah y Kings of the beach.