La Ciudad Europea del Vino cierra los festivales celebrados en las Rías Baixas

Una decena de grupos saltarán el próximo sábado al escenario del pazo de Torrado, en Cambados, para cerrar la programación de los festivales incluidos en el programa Rías Baixas que financia la Diputación de Pontevedra.

El evento, que será totalmente gratuito, arrancará a las 12.30 horas y contará con la presencia de Belako, Familia Caamagno, Presumido, Ghesgha, Disco Las Palmeras!, Brian Cross, Emilio José e Os Indígenas, Oh Ayatollah, Kings of the beach, Niña Coyote y Chico Tornado, los cuales serán los encargados de celebrar el título de Ciudad Europea del Vino.

Uno de los grandes atractivos de este festival será el grupo Cápsula, con el espectáculo "Dreaming of Ziggy Stardust", un homenaje a la obra de David Bowie que ha despertado un gran interés entre el público que ha confirmado su asistencia. El festival pretende ser una jornada pensada para toda la familia, y además de música, contará con la presencia de food trucks y servicio de bebidas para aquellos que tengan pensado pasar todo el día en el recinto.

Las puertas del parque de Torrado se abrirán, de manera ininterrumpida, desde las 12.00 horas hasta bien entrada la madrugada, justo cuando finalice la actuación de uno de los dj's más internacional del panorama musical, Brian Cross. El importe de las entradas vendidas podrá recuperarse a través de la plataforma de venta ticketea.