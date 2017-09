Aragunde acusa al cuatripartito de "ocultismo" y baraja acudir a los juzgados

El líder del Partido Popular en Cambados, Luis Aragunde, ha comenzado a barajar la posibilidad de acudir a los tribunales ante lo que considera "una constante ocultación de información que realiza el cuatripartito para con nosotros, al no facilitarnos todo aquello que le pedimos, o incluso, tardar meses en entregárnoslo".

Una de las cuestiones a las que se refiere el líder conservador es a "los seis meses que lleva esperando por la documentación de las juntas de gobierno, pues no tenemos la más mínima documentación de las últimas 24 que se han celebrado". Aragunde también recuerda que solicitó las facturas pendientes de pago de 2016, "entregándome una lista que, cual no sería la sorpresa, estaba incompleta, ya que en el siguiente pleno aparecieron dos facturas más de 2016 que no se habían incluido en la misma". Desde el cuatripartito aseguran a este último respecto que "se le entregó todo aquello que solicitó, y esas dos facturas a las que se refiere, aunque consignadas en 2016, pertenecen al ejercicio de este año".