El PP califica de "fracaso" el retraso de la escuela infantil de Vilaxoán

El Partido Popular de Vilagarcía no dudó en tildar de "fiasco" el proyecto de la escuela infantil de Vilaxoán, al considerar que la ubicación no es la idónea para este servicio, algo que le hicieron ver a la edil de Urbanismo ,Paola María Mochales, en el pleno del pasado mes de julio.

"Este bochorno, el de llevar meses con la obra paralizada, aumentar el gasto y descubrir ahora que existen tuberías, confirma que la edil de Urbanismo es una vergüenza por sus pésimas actuaciones y decisiones políticas". De hecho, consideran que la escuela infantil de Vilaxoán es su enésimo fracaso en los tres años de mandato, tras los sufridos con la plaza de abastos, la plaza de España, el obelisco o las pistas polideportivas.

Los conservadores insisten en que una escuela infantil en Vilaxoán es necesaria, pero no en el lugar en el que "se le ha antojado a la concejala, un capricho que, ademas de matar el futuro deportivo de la zona, le va a costar a los vilagarcianos, al menos, 150.000 euros más de lo previsto, convirtiéndose en una chapuza mayúscula que sumar al pésimo currículo de Paola María Mochales".

Los conservadores también cargan tintas contra la Diputación, ya que todos los proyectos que diseña el ente provincial "poseen un gafe que perjudica a la ciudadanía". No en vano, los conservadores no olvidan que "no se sabe nada de las bicicletas híbridas y las patrullas de la Policía Local, que la propia jefa del cuerpo reconoció hace escasos días, que no funcionarán durante todo el año, además de los composteros, que se han convertido en un bochorno en esta ciudad".