El "Marisco" fusiona la música local con la de El Langui, La Habitación Roja y Morcheeba

La Festa do Marisco de este año dará un protagonismo especial a las formaciones musicales de O Grove. Juegan un papel destacado en el programa de conciertos presentado anoche por el gobierno de José Cacabelos, a instancias de la concejala de Cultura, Emma Torres, el cual ofrece una combinación entre esos grupos locales y las bandas o solistas de proyección nacional e internacional.

Prueba de ello es la inclusión en el cartel de los grupos Os Firrás, A Banda do Sequío y Fla-Meco, que actuarán los días 8, 9 y 10 de octubre, respectivamente, sumándose al mismo The Funkles y sus versiones de The Beatles aderezadas con una pincelada de funk y soul y la formación @ de Viño; ambos conciertos el día del Pilar.

También aparece 5 en Zocas, la formación que abrirá la fiesta el día 5 del mes que viene, acompañando sobre el escenario al grupo De Vacas.

Para el 6 se anuncia la actuación del madrileño Juan Manuel Montilla Macarrón, artísticamente conocido como El Langui, y del mallorquín Rels-B con su música trap, mientras que al día siguiente lo harán la banda de indie pop Luna, Los Enemigos -un grupo formado en 1985 en Madrid que durante dos décadas fue uno de los más importantes del rock en español- y el dúo formado por Tábata Pardo y Fran Meneses, conocido como Fuckaine.

Otras citas destacadas del cartel musical de la Festa do Marisco son las del día 11, cuando se espera a Mikel Erentxun, el cantautor español conocido por ser el vocalista de Duncan Dhu; el 13, con el grupo de pop-rock indie valenciano La Habitación Roja y la banda catalana Delafé; y el 14 de octubre, cuando actuarán los británicos Morcheeba, que hacen trip hop, blues y pop, acompañados de la formación estadounidense de indie pop The Pains of Being Pure at Heart.

En definitiva, que se trata de "una oferta musical que consideramos muy interesante y nos ha costado mucho conseguir", explica la edil de Cultura. Añade que "fueron siete meses de trabajo para cerrar un cartel que consideramos más que recomendable y que, sobre todo, se ofrece completamente gratis".