Jóvenes cambadeses participan en un programa de la Xunta para impulsar el empleo

Una quincena de jóvenes de Cambados, de entre 14 y 18 años de edad, se han integrado en el programa "Deseñando o teu Futuro", una experiencia impulsada por la Xunta y por el Concello con la que se pretende que se puedan acercar a la realidad del ámbito laboral con estancias-visitas en distintas empresas de la zona. En el día de ayer, la visita fue a la lonja de Cambados, punto en el que también estuvo presente la directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 2.580 euros, y cuenta con la colaboración de los centros escolares IES Ramón Cabanillas y Francisco Asorey, así como con la participación de Cambados Zona Centro. Estas estancias-visitas, con las que se pretendía formar a los jóvenes tuvieron una duración de doce días, con una jornada diaria de cuatro horas, lo que permitió a los participantes conocer varios proyectos empresariales en diferentes sectores, que van desde la ganadería a la pesca, pasando por el comercio al por mayor o las actividades artísticas.

Estas actividades se vienen desarrollando desde el pasado 18 de agosto en empresas como Horsal, SCG, Guimatur, Martín Códax o Bodegas Paco & Lola, entre otras.

La directora xeral de Xuventude no dudó en destacar que "esta iniciativa le ofrece a los jóvenes alternativas para aprender, fomenta su autoconocimiento y los motiva en su proceso de formación y actualización de competencias y habilidades". Además, no dudó en añadir que "el programa ofrece una plataforma para que los jóvenes puedan adquirir conocimientos y habilidades que ayudan a completar su desarrollo personal y una futura formación académica y profesional, ofreciendo a la juventud una experiencia de educación no formal y poniendo a su disposición una herramienta que le facilite y le clarifique la toma de decisiones en el futuro".