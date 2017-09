Los bomberos agradecen el apoyo del Pleno, al que piden "pasar de palabras a los hechos"

El comité de empresa del Consorcio de Bomberos de Pontevedra emitió ayer un comunicado para agradecer a todos los grupos de la corporación de Vilagarcía el apoyo a sus reivindicaciones a través de una moción presentada por Esquerda Unida. Ahora los efectivos antiincendios esperan que los políticos "pasen de las palabras a los hechos y no quede todo esto en un mero formalismo o puesta en escena". "Si la empresa no cumple se debe sancionar o rescindir su contrato, y si la verdadera voluntad es la de recuperar los servicios públicos se debe ser proactivo y no permanecer en la butaca de la tranquilidad viendo el río correr y entonando el "Dios dirá", expresan los representantes sindicales de los bomberos.

En relación al contrato de Matinsa, que vence en 2021, el comité de empresa aclara que "se está realizando de manera ilegal" porque un contrato de servicios no puede exceder de los cuatro años de duración más dos de prórroga, mientras que el de la concesionaria es de 8 más cuatro de prórroga, según los datos ofrecidos por el gobierno de Vilagarcía en el pleno del pasado jueves.

Según los sindicatos, esto "está demostrado por sentencia judicial en la provincia de A Coruña y se ha hecho efectivo recientemente en Ourense".

En el caso de Pontevedra, el contrato ha seguido adelante al no haber sido denunciado por otras empresas interesadas en la concesión, explica el comité de empresa.

Le resulta "sorprendente" a los representantes de los bomberos que los partidos políticos que en su día desde la Xunta y Diputación "contribuyeron a la privatización del servicio de extinción de incendios y salvamento en las cuatro provincias, hoy a nivel municipal se retracten y voten a favor de la recuperación del servicio de bomberos" para que se gestione directamente desde la administración pública, sin empresas de por medio. Entienden los sindicatos que "quizá" sea porque los concellos "sufren la precariedad de las condiciones" en las que trabajan los bomberos, con "un número ínfimo de trabajadores de guardia, amenazas de las contratistas, despidos injustificados, retrasos en los pagos, etc.". También su intervención en sucesos de gran calado como el Brenntag o el buque Doxa "ha motivado la unanimidad" en el pleno.