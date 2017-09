Servicios testimoniales con esperas de un año evidencian los recortes en el Hospital, avisa Varela

Representantes de la junta de personal del Hospital do Salnés acudieron al pleno. // Fotos: Iñaki Abella

En el Hospital do Salnés el servicio de Cardiología consulta "unas pocas horas a la semana", solo a vecinos de Vilagarcía y Vilanova y la espera para una primera cita asciende a seis meses. Neurología atiende a los pacientes tres veces por semana con una espera de hasta un año, y los dos días semanales de la consulta de Oncología se reducen a uno en verano. Estos fueron los datos que el alcalde de Vilagarcía ofreció ayer en el pleno para demostrar "los recortes" y la dependencia de Pontevedra que sufre el Hospital Comarcal, una situación que empeorará con el anteproyecto que reforma la Lei de Saúde, vaticinó Alberto Varela, quien respaldó, sin fisuras, las reivindicaciones de la junta de personal del Hospital, cuyos representantes acudieron a la sesión plenaria.

Así, Vilagarcía fue el segundo concello de la comarca, después de Cambados, en llevar a pleno la moción conjunta en contra de la reforma sanitaria que reduce el área de O Salnés a un mero distrito. Como era de esperar, PSOE, Esquerda Unida, BNG, Somos Maioría y el concejal no adscrito (Miguel Alves) aprobaron la moción, mientras que el PP votó en contra, al igual que ocurriera el día anterior en la villa cambadesa.

La portavoz del gobierno, Tania García, interpretó el rechazo de la formación conservadora como "una falta de respeto" a los trabajadores del Hospital, pues la moción parte de sus representantes "que han sido elegidos democráticamente", le recordó la socialista. "Diga abiertamente que quiere una sanidad privada", espetó.

Tomás Fole sacó pecho de haber sido el único concejal del PP de toda la comarca en acudir a la reunión convocada por la junta de personal, por lo que "respeto a los trabajadores al máximo", replicó a García. No se olvidó el conservador de ensalzar la "profesionalidad" de los sanitarios y la "calidad" de los servicios. "Fui a Urgencias y hasta casi me pierdo siguiendo las líneas blancas" -dijo-, unas palabras que provocaron un momento distendido en la sesión plenaria, arrancando carcajadas en varios ediles.

El portavoz popular presumió en varias ocasiones de las "tres mayorías absolutas" de Feijóo y parafraseó a Jesús López (Esquerda Unida) porque "una mentira aunque se repita mil veces no se convierte en verdad". "Eso es lo que hacen ustedes con el anteproyecto de Lei de modificación de la Lei de Saúde. ¿Qué deterioro va a causar? Estamos ante un gobierno que aplica la mentira, la manipulación y la improvisación", criticó Fole.

No tardaría en responder Tania García que "si fuese por el PP hoy no habría Hospital do Salnés", el cual "se construyó por una Iniciativa Legislativa Popular", dijo la portavoz socialista. "Y fue el PSOE el que integró la Fundación del Hospital en el Sergas, una Fundación que era un coladero de puestos de trabajo de gente del PP", echó la vista atrás García.

Los grupos de izquierda coincidieron en que el contestado anteproyecto (con más de 1.500 alegaciones) se realizó por parte de la Xunta "con nocturnidad y alevosía". El alcalde auguró que "ocurrirá como con la Lei de Acuicultura" y se retirará por la presión social porque "los vecinos no van a permitir que conviertan el Hospital en un gran ambulatorio ni que seamos pacientes de segunda", proclamó.

Aunque el PSOE también reprendió al BNG por presentar una moción individual además de la conjunta, a diferencia de EU, Somos y Alves -que se abstuvieron-, el PSOE permitió la aprobación su voto favorable.