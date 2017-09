Un cartel de lujo pone el broche a la Ciudad Europea del Vino

El concello de Cambados ultima los preparativos para lo que será la gran Fiesta de la Ciudad Europea del Vino que se celebrará el próximo 9 de septiembre. Una despedida de lujo con un cartel musical a la altura de las circunstancias. Entre los grandes atractivos la banda argentina Cápsula, que realizará un homenaje a Bowie, el dj catalán Brian Cross o los vascos Niña Coyote y Chico Tornado, que llegan a Cambados después de haber tocado en el Primavera Sound y el Azkena Rock Festival y en países como México o Estados Unidos.

La música llegará al recinto del Parque Torrado a las 12.30 de la mañana para quedarse hasta altas horas de la madrugada. Por el escenario pasarán también la formación vasca Belako, favoritos de la crítica española especializada, y los gallegos Familia Caamagno, Presumido, Disco Las Palmeras, Emilio José e Os Indígenas, Oh Ayatollah y Kings of the beach. Todas ellas bandas con proyección internacional y que están avaladas con numerosos premios, y que poseen un enorme tirón en el panorama musical gallego y español en estos momentos.

Moda y Foodtrucks

Con las actuaciones musicales compartirán protagonismo también la moda y el ocio infantil, con el objetivo de llegar al público más variado posible. La moda llegará en forma de mercadillo para mostrar a los asistentes las últimas tendencias, otra de las grandes atracciones en este tipo de citas musicales, y habrá sitio para los foodtrucks, que se han vuelto indispensables en cualquier evento musical que se precie a lo largo de las Rías Baixas .

La Fiesta Ciudad Europea del Vino, organizada en colaboración con la Diputación de Pontevedra, pretende ser así una alternativa musical y de ocio distinta a la existente en los festivales que se celebran en Galicia durante todo el verano.

Además, lo que los diferencia de las grandes citas musicales será también el precio de las entradas. Por tan sólo 10 euros si se adquiere anticipada, o 15 si se compra en taquilla, el público podrá disfrutar de una reunión de músicos de lujo que rara vez se da en los recintos gallegos.

Los que deseen acudir al festival con toda la familia, deben saber que el concello habilitará también un espacio infantil desde primera hora que se extenderá hasta última hora de la tarde, en el que habrá una oferta de ocio específico para que los adultos puedan disfrutar los conciertos sin preocupaciones.