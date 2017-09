Los alumnos del campamento urbano se disfrazan para despedir el verano

Superhéroes, princesas, animales y vampiros tomaron el pabellón de gimnasia del colegio de la Escardia para celebrar una gran fiesta de despedida del verano. Los niños del Campamento Urbano organizado por el Concello de Vilagarcía finalizan así dos meses repletos de actividades lúdicas y didácticas relacionadas con el mundo de la imaginación y la fantasía. "El balance de este año ha sido muy positivo. Los niños se lo han pasado en grande sobre todo gracias a la temática que les ha ayudado a desarrollar su creatividad libremente, además de expresar sus emociones" destaca la coordinadora del campamento, Isabel Sanmiguel.

Alrededor de 90 niños de entre 3 y 7 años participaron a lo largo del verano en este campamento puesto en marcha por la Concejalía de Juventud para favorecer la conciliación laboral y familiar durante el período no lectivo. Sin embargo, en la segunda quincena de agosto el número de niños disminuyó considerablemente, quedando cerca de 55 niños que acudieron en la mañana de ayer a la fiesta de despedida. Los pequeños disfrutaron de una divertida fiesta de disfraces en la que pudieron maquillarse y ponerse en la piel de sus personajes preferidos. Además de jugar, bailar y cantar al ritmo del "Just Dance", los niños aprendieron a hacer globoflexia en un ocurrente taller improvisado por los monitores del campamento y disfrutaron de una gran merienda repleta de dulces y chocolate para reponer fuerzas. "La comida de hoy se sale de la línea de alimentación saludable pero teniendo en cuenta que hoy es un día especial lo pasamos por alto" señala Isabel Sanmiguel. De esta forma, los niños gozaron de una jornada mágica donde también hubo tiempo para las lágrimas, puesto que muchos de ellos no querían despedirse de sus amigos y monitores del campamento. "Estoy triste porque se acaba y me lo pasé muy bien, pero ahora toca empezar el cole" asegura Noa de 7 años, que en el día de ayer se transformó en la Princesa Elsa.