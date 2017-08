El PP de Cambados acusa al cuatripartito de falta de transparencia en su gobierno

El Partido Popular de Cambados, cansado de que el gobierno dificulte la labor de fiscalización de la oposición, cuestiona la transparencia del cuatripartito. Los populares afirman que es , "algo que no había sucedido antes en este concello", asegura el portavoz, Luis Aragunde.

Los populares recuerdan al gobierno que todos los concellos están obligados por ley a tener un portal de transparencia, pero que eso no es sinónimo "de ser transparentes", asegura. Aragunde se siente incómodo con la "insólita" situación que se está dando en el concello, puesto que el gobierno bloquea toda la documentación que se solicita, o incluso aquella que tiene que recibir expresamente la oposición", asegura.

En este sentido, los populares señalan que las actas de las Juntas de Gobierno que se convocan cada semana se entregan con un retraso de cinco o seis meses, "además llevamos tres plenos sin recibir las actas de las últimas semanas" , y recuerdan que lo normal es que con la documentación del pleno se entregue una copia de la acta anterior.

Desde el PP cambadés se sienten molestos además con la falta de respuesta ante algunas solicitudes que el grupo presentó por registro. No saben que es lo que ocurre, pero alguna de las peticiones no tiene respuesta, y de otras "tardan al menos dos meses en entregar la información solicitada", explican. Aragunde aseguraba que aún ayer habían recibido las facturas pendientes de pago del año 2016. No es la única solicitud, recuerda el popular, puesto que también se ha solicitado la lista de invitados al Xantar del Albariño y el motivo por el cual se realizan esas invitaciones , "y aún no tenemos respuesta tampoco, y son datos de los que ya dispone el gobierno", por lo que no entienden la tardanza entregar esta documentación. Apuntan a que exista una posibilidad por la que el gobierno quiera ocultar esos datos.

Los populares aseguran que el cuatriparito en lo único que es especialista es en "decir una cosa y hacer la contraria", y los acusan de convocar los plenos con menos tiempo mínimo del que exige la ley, "este mes convocaron por sorpresa para el miércoles".