Los voluntarios de Vilagarcía salen a la calle para exhibir su gran labor altruista

La Festa do Voluntariado de Vilagarcía congregó ayer en la céntrica Praza de Galicia a veinte entidades sin ánimo de lucro que salieron a la calle para dar a conocer su labor altruista e intentar captar más socios con los que poder seguir ayudando a los demás de forma desinteresada. Para ello, algunos colectivos ofrecieron a los viandantes talleres infantiles y exhibiciones de su trabajo en vivo y en directo, como la de Protección Civil, en la que varios niños se convirtieron en efectivos antiincendios durante unos minutos al participar en la extinción de un fuego provocado para la ocasión.

También atrajo a un numeroso público el concurso canino de la Protectora de Animales de Vilagarcía en el que perros de todos los tamaños y razas desfilaron por la pasarela habilitada en Praza de Galicia.

Por su parte, Cruz Roja organizó talleres de reciclaje destinados a niños de 5 a 12 años que tuvieron muy buena acogida. La Fundación Artiaga ofreció actividades interactivas y de sensibilización (sirviéndose de un photocall y otro material) mientras que Adhapo (Asociación Déficit de Atención-Hiperactividade e Necesidades Específicas de Apoio Educativo de Pontevedra) invitó a los asistentes a realizar manualidades y participar en juegos educativos.

Los mayores de 12 años pudieron dar forma al Mural polo Voluntariado que se elaboraba en el stand de la Fundación Aldaba.

Además de estas organizaciones, también participaron en la Festa do Voluntariado 2017 Cáritas Interparroquial Arousa, la Asociación Galega de Linfedema (AGL), Con Eles (Asociación de Disminuidos Psíquicos), Lar Pro Saúde Mental, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afasal), Proyecto Hombre, Plataforma Galega Contra o Narcotráfico, Liga Reumatolóxica Galega, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía (Areva), Solidariedade Internacional de Galicia, la Asociación de Loita Contra as Enfermedades de Ril de Pontevedra (Alcer), la Asociación de Pais e Nais do Centro Ocupacional de Saiar (Apacos), la Asociación TDAH-Salnés y Callejeritos Colonias sin Hogar.

Los colectivos informaron a los asistentes de sus respectivas actividades y la mayoría aprovechó para vender lotería de Navidad o rifas, cuya recaudación supone un grano de arena para su sustento económico.

Con este evento el Ayuntamiento de Vilagarcía pretende reconocer la labor altruista y en favor de los colectivos más desfavorecidos que prestan esta veintena de entidades, las cuales desarrollan su función en la capital arousana y en su entorno, así como darles protagonismo tanto a ellas como a sus voluntarios. También se pretende captar más voluntarios, sobre todo entre las personas mayores, y ayudar a las organizaciones a hacer nuevos socios e incrementar sus ingresos. La concejala de Xuventude e Voluntariado, Sonia Outón, y técnicas de su departamento no faltaron a la fiesta.