Mitos y realidades de una ''Longa noite de pedras''

Los petroglifos de Os Ballotes y Meadelo, en la parroquia vilagarciana de Bamio, pueden ser visitados en cualquier época del año, especialmente tras la actuación del Concello para su puesta en valor. Pero desde hace siete años, tras las fiestas locales de agosto, se realiza una visita nocturna guiada por arqueólogos que se ha convertido en una cita obligada para los amantes del patrimonio histórico. Además, en cada edición se añaden actividades nuevas. Este año la sorpresa fue la representación de personajes históricos y otros de leyenda, así como una exposición efímera.

La visita nocturna guiada por los petroglifos de Os Ballotes y Meadelo, bajo el título "Longa noite de pedras" se desarrolló el viernes, bajo la organización del Ateneo Mar de Arousa y el Grupo de Estudios de Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio de la Universidad de Vigo, con la participación de un centenar de personas. En esta ocasión había un aliciente especial, ya que recientemente el Concello de Vilagarcía encargó las obras de limpieza y puesta en valor del yacimiento arqueológico.

Los participantes en este evento se reunieron pasadas las diez de la noche en las inmediaciones de los petroglifos de Bamio. Al llegar, los visitantes observaron una exposición efímera compuesta por paneles que recogían imágenes y relatos relacionados con el arte rupestre descubierto en esta parroquia vilagarciana. Los paneles contaban con un apartado en el cual las personas que observaban la muestra podían añadir sus impresiones o valoraciones.

Pero la principal novedad de esta edición ha sido la dramatización previa sobre la historia de los petroglifos y las leyendas que se han tejido sobre ellos, que estuvo a cargo de los niños del colectivo TDAH Salnés. Esta recreación histórica reemplazó la disertación docente de otros años a cargo de los arqueólogos para introducir a los visitantes en el mundo de los petroglifos.

Entre los personajes de la dramatización figuraba "A Moura" (una tendera meiga que oculta un tesoro bajo las piedras). Según la tradición oral, recogida por historiadores, en la noche de San Juan, en la Pedra do Encanto, aparecía una hermosa mujer con una tienda con cosas de oro y plata. Una vez pasó un hombre al que preguntó "¿qué te gustaría más de la tienda?" y él le contestó "me gustaría esas tijeras de oro". Entonces la mujer le dijo "que te corten las alegrías con ellas", y el hombre murió. La tradición popular indicaba que la respuesta esperada era "me gusta la tienda, pero más me gusta la tendera".

Tras las dramatizaciones, los asistentes se dividieron en dos grupos para participar en la visita guiada por los arqueólogos vilagarcianos Beatriz Comendador Rey y Félix González Ínsua.

La actividad de la "Longa noite de pedras" contó con la colaboración del Concello, de la asociación de Mulleres Rurais de Bamio y del colectivo A Rula.

La muestra de paneles sobre los petroglifos de Bamio volverá a exponerse el día 16 de septiembre en el Camping Río Ulla, con entrada libre.