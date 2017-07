Laureano Oubiña: "Que yo sepa, el hachís no ha matado a nadie"

El narcotraficante arousano Laureano Oubiña Piñeiro manifestó esta mañana en una entrevista concedida a la Cadena SER que "los delitos que cometí yo no causaron tanto daño. Que yo sepa el hachís no ha matado a nadie. Yo fui transportista de hachís, solo". En la entrevista, realizada por la periodista Pepa Bueno, el capo añadió que "a nadie le obligaron a consumir hachís o droga. A nadie le pusieron una pistola en el pecho".



Aseguró que no conoció a los traficantes de heroína hasta que coincidió con ellos en la cárcel, y cuestionó la actuación de las asociaciones antidroga, como Érguete, afirmando que "hay que mantener el tema para coger las subvenciones", y que hay luchas por el poder en el seno de algunas de estas organizaciones.



Laureano Oubiña dijo que desconoce el dinero que llegó a ganar con el contrabando de tabaco y el tráfico de hachís "porque nunca eché cuentas", y aclaró que en la actualidad "no tengo dinero escondido ni sin esconder". "Vivo de la pensión y de la ayuda de mis hijos", añadió. Según Oubiña, su único ingreso actual es de 366 euros al mes, y ni siquiera ha podido todavía pagar a su abogado.





Sobre su trabajo en la organización no gubernamental de Madrid, señaló que tiene una relación próxima con un extoxicómano, quien le ha revelado que él se inició directamente en el consumo de estupefacientes con "las drogas duras".Laureano Oubiña está en libertad condicional, pues sigue cumpliendo una condena por blanqueo de dinero, que expirará en septiembre del año próximo. Desde finales de los años noventa ha pasado cerca de 20 años en la cárcel, pues ya fue condenado en tres ocasiones por tráfico de hachís.El cambadés afirma que estando en la cárcel incluso "he hecho escritos" para otros reos que no pueden pagar abogado, y reiteró que financió a Alianza Popular, pero con los ingresos obtenidos "por mis empresas legales". En cuanto a su vida, declaró que quiere aprovechar el tiempo para estar más con "mis hijos y nietos".