Rafael Louzán recibe el alta tras pasar por la UCI debido a una caída de bicicleta

El presidente de la Federación Galega de Fútbol, y expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, salió a media tarde de ayer del hospital Vithas Fátima, de Vigo, donde estuvo ingresado a consecuencia de las heridas sufridas tras una aparatosa caída de bicicleta.

Fuentes próximas a su familia y a su equipo de trabajo en la Federación Galega de Fútbol han señalado que Louzán se accidentó el viernes por la tarde, en una pista asfaltada próxima a su casa, en Barrantes (Ribadumia).

Louzán sufrió un fuerte golpe en la cara, siendo atendido en un primer momento en el sanatorio Quirón Salud de Pontevedra, de donde le derivaron al hospital de Fátima, en Vigo. Una vez allí, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para descartar la existencia de lesiones neurológicas o la formación de un eventual coágulo en los vasos sanguíneos cerebrales. Pero las pruebas médicas salieron bien, y ya el sábado los médicos ordenaron pasarle a planta, donde estuvo acompañado por su mujer. Finalmente, le dieron el alta a media tarde de ayer para continuar con la recuperación en su casa.

Los colaboradores más próximos a Louzán afirman que se cayó de la bicicleta él solo, sin que estuviese implicado ningún otro vehículo, pero tampoco precisan como se produjo el percance, alegando que ni siquiera el expolítico se lo explicó a ellos.

Al parecer, el mandatario tiene una bicicleta de montaña, y acostumbra a salir con ella unas tres veces a la semana. Según las mismas fuentes, el ahora máximo mandatario del fútbol gallego suele hacer algo de ejercicio todas las mañanas temprano, y alterna las caminatas por la Ruta da Pedra e da Auga o el entorno de A Lanzada, con las salidas en bicicleta.

Se descartó la cirugía

En el entorno de Louzán admiten que "ha sido un susto muy grande, aunque por fortuna al final no ha sido nada grave". Al entrar en el hospital de Fátima, fue atendido por el servicio de Medicina Intensiva, siendo visitado por un médico neurocirujano y por un cirujano maxilofacial. El primero de ellos descartó que hubiese daño alguno a nivel neurológico pese a recibir el golpe en la cara, mientras que el maxilofacial señaló que sí había fracturas, una de ellas al parecer en la nariz, pero que éstas eran limpias, por lo que no requerirán cirugía. Antes de subirle a planta se descartó también que existiese afectación en el globo ocular.

Louzán Abal pasó a planta el sábado por la tarde, unas 24 horas después de haber llegado al centro de la ciudad olívica.

Luis Serantes, que es uno de sus más estrechos colaboradores en la federación de fútbol, como antes lo fue en el Partido Popular de Pontevedra, sostiene que "he podido hablar con él en un par de ocasiones y le he notado completamente normal, aunque un poco cansado", por lo que lanza un mensaje de tranquilidad y aprovecha para agradecer las muestras de cariño que diferentes personas enviaron a Louzán en las últimas horas a través de su entorno.

La BTTinto

Se da la circunstancia de que Louzán fue, precisamente, el impulsor tanto de la Ruta da Pedra e da Auga -el camino que recorre todas las mañanas el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando está de vacaciones en Galicia o pasa un fin de semana en la comunidad- como de la BTTinto, una prueba de cicloturismo de montaña que llegó a reunir a 2.000 aficionados durante la Festa do Viño Tinto do Salnés, y que dejó de celebrarse con el cambio de gobierno tanto en Ribadumia como en la Diputación. Se da la circunstancia de que siendo Louzán presidente provincial, este organismo corría con todos los gastos de la prueba y no cobraba nada por la inscripción, lo que hacía que ésta se disparase a cifras que ninguna otra prueba gallega de ese tipo podía soñar.