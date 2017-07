Más de 150 mariscadores arousanos abandonan sus cofradías para "emigrar" a Noia o Ribeira

Almeja fina

María José Vales, patrona mayor de Vilanova, reclama a la Consellería do Mar un criadero de almeja fina en Galicia y que trabaje con marisco autóctono, "porque el que estamos comprando fuera se nos muere en cuanto lo sembramos". De hecho, cifra en un 51 por ciento el descenso de la producción de fina -la almeja más cara- entre 2012 y 2016.

Más de 150 mariscadores de la ría de Arousa se dieron de baja de sus cofradías el invierno pasado, o ya han comunicado su intención de hacerlo el próximo, para irse a trabajar a Noia o Ribeira. Así lo manifestaron ayer varios patrones mayores de la ría, que ofrecieron una conferencia de prensa en Carril junto a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA). Los responsables de los pósitos atribuyen la marcha de estos socios a la baja productividad que, según ellos, tiene ahora Os Lombos do Ulla, y piden a la Consellería do Mar planes de regeneración de varias zonas del libre marisqueo para que la actividad pueda ser sostenible durante el invierno.

Fue el patrón mayor de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, quien habló en primer lugar de la pérdida de socios. "El año pasado se nos fueron 27 mariscadores, y éste se nos marchan entre 30 y 40 más", reveló. Tras él, la patrona mayor de Cabo de Cruz, Raquel Souto, cifró entre 20 y 30 personas los abandonos en su pósito; el de Cambados, Ruperto Costa, en una quincena; la de Vilanova, María José Vales, en unos 10; y el de A Pobra, Juan Miguel Iglesias, aseguró que unos 15 mariscadores pobrenses dejaron esta cofradía y se dieron de alta en la vecina de Ribeira.

Según los patrones, esto se debe a que tanto Noia como Ribeira exigen a los aspirantes a trabajar con ellos a darse de baja en sus pósitos de origen.

La regeneración

Los patrones mayores comenzaron su intervención aportando datos sobre la evolución a lo largo de los últimos años de las capturas de cuatro especies: la almeja fina, la vieira, la volandeira y el berberecho. En todas ellas, el descenso desde 2008 es dramático.

Aducen que las familias que dependen del mar no pueden seguir viviendo en esta incertidumbre, y reclaman a la Xunta de Galicia dos medidas urgentes: por un lado, la creación de una comisión de investigación que indague en las causas del descenso de producción de determinadas especies; y, en segundo lugar, la regeneración de algunas zonas del libre marisqueo, que es donde se refugia buena parte de la flota en invierno, cuando toca dar descanso a las concesiones propias.

Miguel Iglesias, de Rianxo, declaró que "de Os Lombos do Ulla se dijo en su día que eran el pulmón de la ría, pero hoy en día están muertos. Se está quitando el tres por ciento de lo que se quitaba allí en 2008. Y las expectativas de los muestreos para este invierno son penosas". Por ello, apunta que "la regeneración de esas zonas no es un capricho, si no que es necesaria para mantener los puestos de trabajo".

Según él, los mariscadores que han "emigrado" lo han hecho porque en Noia se puede extraer el preciado berberecho -en esta ría no existe mortandad por Marteilia cochillia, como sí sucede en las de Arousa y Pontevedra-, mientras que en Ribeira cuentan con unas concesiones en las que se puede extraer almeja babosa desde noviembre hasta marzo. "Nosotros en Cabío solo podemos quitar tres kilos diarios, mientras que en Ribeira andaban por los 10", añade Iglesias.

La pérdida de socios debilita a los pósitos, al perder ingresos en invierno, y les genera conflictos internos al llegar el verano. Iglesias señala que "en verano vienen a trabajar y lo hacen como no socios, por lo que les pedimos que paguen una cuota de 400 euros. La razón es que durante el invierno, cuando ellos no están, hay que seguir pagando las limpiezas y vigilancias. Pero a algunos les parece mal y han recurrido a la Xunta". "Lo que no entiendo es que si la ley de cofradías dice que los empleados de las embarcaciones no tienen por qué ser socios de una cofradía, por qué hay cofradías que obligan a darse de baja de las de origen".