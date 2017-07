El concello embarga una prestación a una vecina en situación de exclusión social

María del Carmen Fernández, vecina de Fontecarmoa y con tres hijos a su cargo ha llegado al límite debido a la situación económica en la que se encuentra. El concello le ha embargado una prestación de 100 euros que le corresponde por familia numerosa, para poder cobrar el impago de facturas atrasadas correspondientes a agua y alcantarillado además de otras tasas municipales a las que según la administración debe hacer frente.

La vilagarciana perdió su vivienda en abril de este año al no poder hacer frente al pago de 436 euros mensuales de su hipoteca, que tenía a veinte años, pero firmó con la entidad un alquiler social de 120 euros mediante el cual podría permanecer en el piso los próximos tres años, con el compromiso según afirma "de que solamente tendría que pagar esa cantidad, y las deudas anteriores pasarían a ser del banco como propietario del inmueble", cosa que no sucedió así, pues siguen llegando cartas a su nombre que le reclaman pagos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la comunidad que ascienden a más de 1.400 euros y la cantidad va en aumento.

Fernández tiene reconocida una minusvalía física del 65% que le impide trabajar y por la que le corresponde además una prestación de 382 euros, ayuda que no cobra pues la Seguridad Social le obliga a elegir entre el subsidio o esta prestación, "es de locos pensar que con 426 euros podemos vivir cuatro personas, pues esa cantidad apenas nos llega para comer, estoy totalmente desesperada, tengo continuos ataques de ansiedad y una depresión enorme", asegura entre lágrimas la afectada, desesperada por no saber en donde buscar soluciones al problema.

La vecina se muestra también muy indignada con el concello, "pues no se hacen cargo de mi situación, será por veces que he ido a pedirles que por favor me echaran una mano, y las respuestas que recibí en varias ocasiones fueron que si no vivo mejor es porque no me da la gana porque sigo en la vivienda sin pagar nada" , además ha tenido que escuchar más de una vez que hay personas en peores situaciones. Aún así afirma que seguirá luchando mientras le queden fuerzas para no perder lo que le queda y darle un futuro digno a sus hijos, dos de los cuales son mayores de edad pero se encuentran en paro en estos momentos.

La situación es tan crítica que todo apunta a que en algún momento no pueda siquiera pagar el alquiler social, y se pueda quedar en la calle. "El miedo a quedarme en la calle con mis hijos me mantiene en un estado de nerviosismo con el que no puedo vivir", además la mujer sufre serios ataques de ciática y fibromialgia en un estado avanzado, por lo que no le conviene demasiado que se agrave aún más la situación.

Por este motivo ha acudido a la Plataforma Stop Desahucios Barbanza, quienes le han prestado ayuda y le han manifestado el apoyo en tan dramática situación. Gracias a ellos, la vecina ha remitido un escrito a la Valedora do Pobo, denunciando la situación de indefensión y vulnerabilidad a la que se enfrenta en estos momentos, y reclamando su amparo. Le recomiendan que no pague ningún recibo que corresponda a períodos anteriores, entendiendo que no le corresponden, y que así está expresado, además, en el contrato firmado con el banco.

La situación con el banco

La afectada se dirigió ayer por la mañana al Ayuntamiento para presentar un escrito en el que solicitaba la condonación de las deudas a las que no puede hacer frente, y que además considera que ya no le competen. Lo hizo también con la intención de recuperar la prestación de familia numerosa que le corresponde, y de la que nunca ha llegado a ver ni euro. Pero más allá del escrito no ve ningún atisbo de solución a su caso.

En realidad todo es fruto de la situación con la entidad bancaria, argumenta, pues "el banco y el personal del banco con el que firmé la hipoteca, y en el que puse toda mi fe debían de asumir todas las cargas de la vivienda, pues una vez entregado el piso se supone que cubría la totalidad de la hipoteca". Fernández considera que "es la propia entidad la que debería haber liquidado las deudas con el ayuntamiento, no yo", a la vez que dice albergar la sospecha de que el banco no ha puesto aún el piso a su nombre, motivo por el cual le siguen llegando a ella los recibos.

La mujer dice sentirse muy estafada por la entidad, a la vez que asegura que la persona con la que firmó la hipoteca y que le dijo en reiteradas ocasiones que no tendría que pagar las deudas y podría empezar de cero, "ha desaparecido de la faz de la tierra", y yo no sé como solucionar esto.