A Illa desborda de pasión "indie"

Una marea de gafapastas y alternativos desbordó ayer A Illa. Las previsiones de la organización del Atlantic Fest se quedaron pequeñas ante la gran afluencia de personas en la playa de O Bao. Un ejemplo de ello fue el estacionamiento, que pese a tener varios miles de metros cuadrados, se quedó pequeño para acoger a los cientos de vehículos que llegaron al festival. Tras dos intensas jornadas en las que la música ha sido la gran protagonista, el Atlantic Fest cierra hoy sus puertas con los conciertos en el auditorio y en varias tascas del municipio.

Con el buen sabor de boca que había dejado la noche anterior para aquellos que pudieron acceder a los recintos en los que arrancó el festival, el día grande del Atlantic Fest, que se celebra en A Illa de Arousa, arrancó por todo lo alto, con lleno prácticamente desde el inicio de la jornada y con la expectación de ver a algunos de los grupos más importantes de la escena alternativa, tanto nacional como internacional.

El fuego lo abrió Electric Feels que, junto a los Best Boys, fueron los encargados de ir calentando motores hasta la llegada de los primeros espadas de un festival que se ha convertido en un referente no solo por su cartel, sino también por el espacio natural en el que se enmarca. Una de las grandes esperadas era Annie B. Sweet. La malacitana se subió al escenario con puntualidad británica, y no defraudó. Desde el primer minuto conectó con el público, que a partir de ese momento llenó por completo la carpa de O Bao, para los sucesivos conciertos de Joe Crepúsculo, Delorean y The Tender Trap.

Los Planetas

Pero uno de los grandes atractivos de esta edición eran Los Planetas y su particular forma de ver el indie con reminiscencia rock. Los granadinos llevan más de dos décadas encima de los escenarios y eso se notó desde el inicio del concierto, conectando de forma inmediata con un público entregado y ávido de escuchar no solo sus viejos temas, sino los de su último trabajo. De ellas sonó, por ejemplo, "Espíritu Olímpico", single que fue elegido por el Atlantic Fest para promocionar su segunda edición a través de las voces de la Coral Polifónica de A Illa. Juan Ramón Rodríguez "Jota", volvió a liderar a una banda que sigue aunando el sonido más puro del "indie" español y que ayer volvió a demostrar los motivos por los que es uno de los grandes grupos españoles.

Pasada la medianoche, estaba previsto que se subiesen al escenario otros granadinos, pupilos y amigos de Los Planetas, los Lori Meyers, que llegaron a A Illa prácticamente de noche tras tocar en Logroño la jornada anterior. Los Lori Meyers también llegaban con un nuevo disco bajo el brazo, aunque muchos aguardaban con expectación por títulos como "Mi Realidad" o "Emborracharme", entre otros.

El Atlantic Fest cierra hoy sus puertas después de tres días muy intensos. Lo hará con los conciertos en la plaza de abastos, un lugar mucho más íntimo y reducido, donde se podrá escuchar a los grupos Puma Pumku y Birds Are Indie. El programa D'Tascas servirá para poner el colofón al evento, con los conciertos de Esposa y de Dois, grupo que clausurará la edición 2017 de un festival que tiene A Illa como gran protagonista.