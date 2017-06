Medio Ambiente fomenta las conductas respetuosas con el entorno en el marco del Atlantic Fest

Divertirse pero siendo respetuoso con el medio ambiente. Ese es el objetivo de la campaña que va a poner en marcha la Consellería de Medio Ambiente coincidiendo con la celebración del Atlantic Fest en A Illa de Arousa el próximo sábado. Esa campaña trasladará hasta el entorno de O Bao, la zona del escenario principal, una serie de iglús para la recogida de todo tipo de recipientes de vidrio, una apuesta que se va a reforzar con una iniciativa como son las Ecopatrullas.

Estas ecopatrullas realizarán una labor informativa, que desarrollará un equipo de monitores, los cuales se encargarán de mostrar a los asistentes pequeños gestos con los que compatibilizar la música y los momentos de ocio con el medio ambiente.

El Altantic Fest de A Illa no va a ser el único evento musical de Galicia que va a contar con la presencia de esta campaña, ya que la Consellería tiene previsto trasladarlo a las citas musicales más importantes que se celebren en Galicia, en colaboración con los municipios afectados, Ecoembes y Ecovidrio.

Con esta acción, el departamento autonómico se fija como gran objetivo una triple finalidad, la de proteger la biodiversidad y los recursos hídricos, aéreos y el suelo; sensibilizar a los participantes; y evitar la producción de residuos, además de reutilizar o reciclar toda la basura que se genera durante este tipo de eventos multitudinarios. Otros eventos de la comarca en la que van a estar las ecopatrullas, ya que está previsto que acudan a las Revenidas de Vilaxoán, Festival Cidade Europea do Viño, la Festa do Albariño de Cambados o la do Marisco de O Grove. la entidad Ecoembes también se unirá a muchos de estos eventos sustentables y colocará pequeños contenedores para segregar la basura en envases ligeros, papel y cartón.

El Atlantic Fest inicia su andadura mañana, con una serie de conciertos en el auditorio y en las tascas, aunque el día grande del festival será el próximo sábado, cuando al escenario principal se suban nombres como Los Planetas, Lori Meyers, Annie B. Sweet o The Temper Trap entre otros. El evento finalizará el domingo.