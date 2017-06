Ravella explica que las mejoras de la carretera provincial a Castroagudín ya están incluidas en otro programa

El gobierno municipal respondió a las críticas del portavoz del Partido Popular sobre la falta de atención de la Diputación de Pontevedra a la carretera provincial que une Vilagarcía, Cea y Castroagudín y explicó que el municipio solo tiene un vial de titularidad provincial que conecta Castroagudín con la zona de O Pousadoiro, y ya está incluido en un plan anterior de mejoras diseñado por el ente provincial para las vías de la comarca de O Salnés.

El gobierno municipal vilagarciano defiende que al estar este camino incluido en un programa de mejora de la movilidad, no tiene sentido que se incluya en otro que tiene como objetivo realizar las mismas tareas. Añadió que la no inclusión en el "Plan mobilidade 3.0 no tiene que ver ni con supuestos enfrentamientos ente el gobierno provincial y el local, ni con supuestas dejadeces (como planteaba el PP). Simplemente tiene que ver con saber gestionar eficazmente y. sobre todo, con conocer el territorio que se pisa", puntualizó la concejala portavoz del grupo de gobierno socialista Tania García Sanmartín.

Según comunicó el pasado día 8 la propia Diputación de Pontevedra, la intención de este plan en las carreteras de la comarca es mejorar la situación de la señalización horizontal en más de una veintena de viales de O Salnés, en muchos de las cuales, las líneas se encuentran en un estado muy deficiente y apenas son visibles, lo que supone un riesgo para la circulación de vehículos.