La pista deportiva instalada en Tomada despierta la ira entre los vecinos de Carril

La instalación de una pista multideportiva en el campo de fútbol de Tomada ha despertado un monumental enfado entre los vecinos de Carril que no entienden por qué el concello ha decidido realizar la obra en el "medio y medio del único campo de fútbol del que disponemos", ha explicado uno de los vecinos erigiéndose en portavoz.

Según explica José Carlos Mariño, los vecinos no tenían ni idea de que esa obra fuera a llevarse a cabo, y además consideran inadecuado el lugar escogido. Manifiestan que en ningún momento fueron consultados por el ayuntamiento, " y queremos saber de quien fue la idea de colocar esta pista de hormigón en medio del campo".

Los vecinos no sólo consideran una aberración la instalación de la plataforma de hormigón para levantar la pista multideportiva, sino que no quieren que se estropee la única instalación de la que disponen, así que "el momento de pararlo es ahora", explica.

Tras la reunión mantenida ayer tarde en Tomada, el colectivo de vecinos ha decidido iniciar una recogida de firmas para ver cual es el sentir general de los habitantes de Carril al respecto de esta instalación. Si llegan a una cantidad de firmas suficiente que represente a la mayoría de vecinos, está decididos a presentar un escrito en el ayuntamiento para llevar a pleno el asunto. A este respecto, el grupo municipal Somos Mayoría les ha trasladado su apoyo y les ha brindado la posibilidad de incluir la cuestión en ruegos y preguntas en el pleno de mañana. La campaña se va a divulgar también a través de las redes sociales con a intención de llegar al mayor número de gente posible.

La polémica viene dada por la falta de unas instalaciones deportivas en condiciones, y también por la exigencia de que el gobierno municipal invierta en adecentar el único campo de fútbol que existe, aunque saben que no es prioritario para el gobierno porque Carril no dispone de equipo de fútbol, pero sin embargo "los chavales si vienen a jugar aquí a la Tomada", insiste Mariño. El terreno de Tomada, donde solamente hay dos porterías y bastante maleza es utilizado tanto por niños como por mayores. "Sería mucho más razonable que en lugar de querer construir la pista, gastaran los 50.000 euros que van a invertir en adecentar el actual campo de fútbol", indicaba ayer Mariño.

Según los vecinos, la reclamación de un campo de fútbol para Carril no es nueva, de hecho hace ya tiempo reclamaron la construcción de unos vestuarios, pero lo único que consiguieron fue una caseta de obra.

El campo actual fue consecuencia de la construcción de la urbanización de Tomada, llevada a cabo durante el mandato de Javier Gago, en ese momento se proyectó también lo que hoy es el campo de fútbol 7, y aunque no se llevan a cabo competiciones federadas, la realidad es que si tienen lugar algunos campeonatos de otra índole, y por eso no están dispuestos a quedar sin la instalación y mucho menos para cederla a una pista deportiva de la que no saben nada.

El concello ha explicado que la construcción de la pista se anunció hace más de un año, y la plataforma que en estos momentos está instalada, servirá de base para la misma. Se van a invertir 60.000 euros en el proyecto, ya que ven necesario adecentar la zona que se encuentra según ellos en estado de abandono y que es utilizada para muchos fines, que no son estrictamente deportivos.

Desde el ayuntamiento aseguran que es inviable que se habilite un campo de fútbol en Tomada, porque esa parcela ni siquiera cumple las medidas reglamentarias. La intención del gobierno municipal es convertir la zona en un espacio de esparcimiento, por lo que a la pista se le unirá una zona de juegos infantiles.

Aún así, y como la petición no es nueva, pues hace doce años se realizó una petición similar, que tuvo como resultado la habilitación de un campo en A Fontaíña "en el que se invirtió una cantidad de dinero importante", que más tarde fue abandonado y se utiliza como escuela de equitación, el gobierno insta a los interesados a presentar sus reivindicaciones, pues las únicas solicitudes recibidas en el concello en lo relativo a deportes consistieron en la instalación de unas canastas de baloncesto, y esto quedará subsanado con la instalación deportiva proyectada para Tomada, que estará disponible en breve.