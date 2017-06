ROSALÍA vILA "La muerte es un tema muy potente para hacer música"

La catalana Rosalía Vila, con tan solo 24 años, ha revolucionado el flamenco y se ha convertido en una referencia para todos los Millenials. A pesar de su juventud, lleva ya más de una década sobre los escenarios, donde ha experimentado todo tipo de sensaciones, colaborando con muchos artistas, entre ellos, el rapero C. Tangana. Su última apuesta ha sido la de unir su voz a la música de Raül Refree, una sociedad que se está convirtiendo en una de las grandes referencias de la música alternativa en España gracias a su trabajo "Los Ángeles". La experimentación que transmite cada uno de esos temas incluidos en el álbum podrá apreciarse en el escenario Turismo Rías Baixas del Atlantic Fest, ubicado en el auditorio, a donde se subirán ambos a las 21.45 horas para dar inicio al Atlantic Fest.

- ¿Cómo surgió el proyecto que le une a Raül Refree?

- Surgió de una forma muy natural porque Raül y yo tenemos una conexión musical muy fuerte, solemos tomar decisiones parecidas y coincidimos en casi todo mientras trabajamos juntos. Empezamos nuestra amistad escuchando discos hasta que un día tocamos y fue tan intenso que decidimos hacer un proyecto como éste juntos.

- ¿Qué aporta cada una de las partes a esta unión?

-Nos complementamos muy bien y personalmente Raül me aporta mucha visceralidad por su particular forma de tocar y de improvisar.

- ¿Puede considerarse Los Ángeles como un disco de flamenco o va mucho más allá de este simple cliché?

- Creo que es flamenco y, a la vez, no es flamenco. Parte de material popular antiguo, de grandes melodías flamencas tradicionales pero que reinterpretamos de una forma muy personal y al final el resultado creo que es un disco de canciones.

- ¿Cuál es el motivo de que en gran parte de las letras estén presentes las alusiones a la muerte?

- Se debe a que decidimos hacer un disco conceptual y elegimos la muerte como tema central. La muerte nos pareció un tema universal muy potente desde el que construir todo lo musical.

Referencias musicales

- Estrella Morente, Carmen Linares, ... son solo algunos nombres de mujeres que han brillado en el mundo del flamenco ¿Cuál sería para usted la gran referencia?

- La Niña de los Peines, porque estaba avanzadísima a su época. En su momento, ella no solo cantaba palos flamencos, de golpe se grababa una "ranchera" y en su momento incluso la crítica no la entendía. Por no hablar de su maestría en el cante y su forma crear.

¿Qué papel juega la mujer dentro de este estilo?

- Creo que el flamenco no se podría entender sin las voces femeninas. Cantaoras como La Paquera o La Perla de Cádiz propusieron en su momento formas de cantar valiosísimas. Hoy más que nunca hay muchas artistas mujeres en el flamenco que además de tener muchísimo nivel se arriesgan en sus propuestas como Rocío Molina, Olga Pericet o Rocío Márquez entre otras.

- Aunque se asocia el flamenco con Andalucía, Cataluña también se ha convertido en una de las grandes referencias para esta música.

-Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay mucho flamenco en Cataluña, de hecho hay mucho flamenco en todas partes. Relacionar únicamente el sur de España con esta música sería un cliché. Carmen Amaya era catalana y para mí es una de las artistas más grandes de este género.

El tirón de Galicia

- Una de las propuestas del Atlantic Fest que comienza esta semana en A Illa de Arousa no solo es la música, sino el entorno paisajístico en el que se sitúa ¿Conoce usted la localidad? ¿Ha tocado alguna vez en Galicia?

- Pues la verdad es que no ¡y me hace mucha ilusión!. Hace tres años que hice el camino de Santiago y Galicia fue una de mis partes favoritas, ¡tengo muchísimas ganas de volver!