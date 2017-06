"Si se permitiese a la naturaleza actuar el 80% de Galicia estaría ocupada por carballos"

- Si se pusiese coto a las especies invasoras ¿cómo sería la masa forestal gallega?

-Si se permitiese a la naturaleza actuar, si los bosques evolucionasen de forma natural, el 80% de Galicia estaría ocupada por carballos, toda la zona atlántica menos Ourense y la montaña de Lugo estaría ocupada por el carballo. Si se produjese esa evolución natural habría una sucesión de especies donde unas sustituirían a otras y donde el carballo de forma natural terminaría predominando sobre el resto.

- ¿Qué ventajas suponen las frondosas frente a las especies como los eucaliptos y acacias?

-Tienen turnos más largos de corta, con los cual hay una fijación de carbono a más largo plazo, pueden tener usos madereros de alto valor añadido, que no se aprovechan en Galicia porque aquí el carballo no tiene una salida económica favorable frente a otras especies, por lo menos actualmente no se cuenta con esa opción. Parece ser que el castaño si, que con su fruto empieza a tener un mercado y una evolución más positiva en ese sentido. Y estamos hablando a nivel económico, pero sus beneficios son muchísimos más: que haya diversidad forestal es muy importante, y a nivel social es una especie muy valorada, cualquier persona siente como algo propio que se corten carballeiras, la mayoría de nosotros ve mal que se corten carballeiras para plantar eucaliptos, aunque realmente se hace poco por conservar los carballos.