La Xunta sostiene que la recuperación del berberecho en Arousa se ha afianzado

La Consellería do Mar es optimista en lo que respecta a la recuperación del berberecho en la ría de Arousa. Así se desprende de la intervención, ayer en el Parlamento gallego, de la diputada del PP Soraya Salorio. "Los datos productivos del berberecho en la ría de Arousa muestran que desde 2016 hay una recuperación tanto en kilos extraídos como en euros obtenidos".

Según sus declaraciones, "en 2016 se consiguió la producción más alta de los últimos cinco años y las perspectivas para 2017 son buenas, teniendo en cuenta que este es el primer año en el que una parte de la población de berberecho en Os Lombos do Ulla sobrevive a un episodio de la enfermedad y puede contribuir a la cría y la producción durante el 2017".

El PP ofrece este mensaje de optimismo después de que el PSOE lanzase unas duras acusaciones contra la Consellería do Mar, a la que acusó de hipotecar el futuro de Os Lombos do Ulla y de perjudicar a cientos de mariscadores de ambos márgenes de la ría.

En lo que respecta a la situación en concreto del berberecho, Soraya Salorio destacó en su intervención que "la Consellería do Mar lleva desde 2012 trabajando para minimizar el impacto del parásito 'Marteilia cochillia' en el berberecho y mejorar la producción del bivalvo a través de proyectos de investigación y ayudas directas para paliar las pérdidas productivas causadas por la disminución de las poblaciones de berberecho".

En este sentido, la parlamentaria conservadora explicó que, además de los proyectos habituales de seguimiento científico y técnico desarrollados por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) de Corón, se aprobaron cinco proyectos de investigación específicos con cargo a los fondos del propio departamento que dirige Rosa Quintana. Estos se llevan a cabo en el periodo comprendido entre 2013 y 2018, y la inversión total es de 380.000 euros.

Incremento del análisis

En sus explicaciones en el Parlamento, la diputada del PP apuntó que "el número total de muestras de berberecho analizadas por esta unidad sufrió un incremento importante desde la aparición de la enfermedad, duplicando e incluso triplicando el número de muestras anuales analizadas".

Además, Salorio añadió que "estas medidas supondrán no solo impedir que berberechos procedentes de las rías afectadas se siembren en las rías no afectadas, si no también que se tratan convenientemente las aguas utilizadas en la depuración de los bivalvos para impedir que la introducción de berberechos de zonas afectadas en depuradoras que viertan aguas de depuración en rías no afectadas, no suponga un riesgo de propagación de la enfermedad".

La mortandad del berberecho en la ría de Arousa debido a la aparición de la "Marteilia cochillia" supuso una pesadilla para miles de mariscadores de la ría de Arousa, que han visto como sus ingresos se desplomaron bruscamente. Con los trabajos de investigación y la lenta recuperación de las capturas se han abierto unas ventanas a la esperanza. Pero sigue habiendo dificultades en el camino. A finales de diciembre pasado, por ejemplo, robaron un millar de unidades de berberecho que estaban criando en una batea los técnicos del CIMA precisamente para avanzar en el conocimiento de la enfermedad. eso supuso un retraso de meses en las conclusiones.

La mortandad del berberecho ha afectado a las tres rías de la provincia de Pontevedra, pero ha sido especialmente acusada en la de Arousa, que era ya la más productiva. En lo que va de año se han vendido en las lonjas gallegas casi 780 toneladas de berberecho, con un volumen de negocio de 3,3 millones de euros. Es un 60 por ciento más que en el mismo periodo de 2016, cuando se habían vendido poco más de 260.000 kilos.