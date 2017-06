Conflicto en Carril por la colocación de una terraza

Un comerciante de la Praza da Liberdade, en Carril, acusa a la Policía Local de inacción para atajar la instalación supuestamente ilegal de la terraza de un local hostelero delante de la fachada de su negocio.

El comerciante posee una tienda de golosinas, y según su relato, el pasado día 16 una hostelera de la zona le instaló una terraza que le ocultaba toda la fachada del local. Aduce que llamó a la Policía Local, pero que no hicieron nada, por lo que unos días después acudió al Concello para hablar con el concejal responsable, José Antonio Pérez Callón. Según el denunciante, el edil le dijo que la terraza no tenía licencia y ordenó a la Policía Local el levantamiento de la misma. El propietario de la tienda de golosinas sostiene que la hostelera obedeció durante unos días, pero que ayer mismo por la mañana volvió a montar las mesas y sillas delante de su local. Señala que el concejal le reiteró que la terraza no tiene licencia, pero que la Policía Local no quiso actuar, aduciendo que sí la tiene.