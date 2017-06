La Xunta es optimista sobre la recuperación del berberecho

La Consellería do Mar es optimista en lo que respecta a la recuperación del berberecho en la ría de Arousa. Así se desprende de la intervención, ayer en el Parlamento gallego, de la diputada del PP Soraya Salorio. "Los datos productivos del berberecho en la ría de Arousa muestran que desde 2016 hay una recuperación tanto en kilos extraídos como en euros obtenidos".

Según sus declaraciones, "en 2016 se consiguió la producción más alta de los últimos cinco años y las perspectivas para 2017 son buenas, teniendo en cuenta que este es el primer año en el que una parte de la población de berberecho en Os Lombos do Ulla sobrevive a un episodio de la enfermedad y puede contribuir a la cría y la producción durante el 2017".

El PP_ofrece este mensaje de optimismo después de que el PSOE lanzase unas duras acusaciones contra la Consellería do Mar, a la que acusó de hipotecar el futuro de Os Lombos do Ulla y de perjudicar a cientos de mariscadores de ambos márgenes de la ría.

En lo que respecta a la situación en concreto del berberecho, Soraya Salorio destacó en su intervención que "la Consellería do Mar lleva desde 2012 trabajando para minimizar el impacto del parásito ´Marteilia conchillia´ en el berberecho y mejorar la producción del bivalvo a través de proyectos de investigación y ayudas directas para paliar las pérdidas productivas causadas por la disminución de las poblaciones de berberecho".

En este sentido, la parlamentaria conservadora explicó que, además de los proyectos habituales de seguimiento científico y técnico desarrollados por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) de Corón, se aprobaron cinco proyectos de investigación específicos con cargo a los fondos del propio departamento que dirige Rosa Quintana. Estos se llevan a cabo en el periodo comprendido entre 2013 y 2018, y la inversión total es de 380.000 euros.