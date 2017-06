Aragunde alerta sobre la "extraña" utilización de un camión de servicio municipal

El portavoz del PP, Luis Aragunde, alertó ayer de la situación en la que se encuentra un camión municipal, que está siendo utilizado por los operarios desde hace un año, que aún no es de titularidad del Concello, porque "todavía no se ha pagado ni existe ningún tipo de contrato para su adquisición". El líder conservador preguntó hace tres meses por la situación de este camión "y aún no he recibido ningún tipo de respuesta".

Para el líder conservador, la situación del camión "no tiene ningún sentido, porque los operarios se arriesgan a sufrir un accidente cuando este vehículo no tiene la documentación transferida al Concello, lo que puede traer problemas legales".