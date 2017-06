Quejas en la carretera de A Cerca por la situación de un poste que amenaza con caer a la vía pública

La formación Gañemos Vilanova alerta del riesgo que supone para los vecinos de A Cerca la situación en la que se encuentra un poste del tendido eléctrico, que amenaza con caerse, con el riesgo de que lo haga sobre un vehículo o sobre alguno de los vecinos de la zona. El poste en cuestión ha sido objeto de varios accidentes de tráfico y ha quedado muy maltrecho, pero la empresa responsable del servicio no ha procedido a su restitución, por lo que la formación que encabeza Elena Cores reclama al Concello que presione antes de que "sea demasiado tarde y se acabe registrando un accidente que todos acabemos lamentando".

El poste en cuestión lleva en ese estado varios meses, y ya se han registrado numerosas quejas de los vecinos sobre la situación, pero no se ha procedido a solucionar su estado, pero esta queja es solo una de las pocas que suscita la carretera, reformada hace menos de una década en una obra que no solo no acabó con algunas de sus carencias, sino que las incrementó.

Entre esas quejas importantes se encuentra el hecho de que los postes del tendido eléctrico se encuentran en la propia calzada, con el riesgo que eso supone para el tráfico rodado. De hecho, como demuestra la situación en la que se encuentra este poste, varios vehículos han impactado contra ellos, aunque, afortunadamente, solo se han registrado daños materiales.

La carretera de A Cerca o "Estrada Vella" de Vilanova de Arousa es un vial muy utilizado por los vecinos del municipio para acceder al casco urbano desde el norte, fundamentalmente, desde la PO-549, de la que arranca a la altura de Vista Real. Desde su remodelación siempre ha levantado numerosas quejas, tanto por la situación de los postes, que permanecen en la calzada, como por la ausencia de semáforos en la conexión con la PO-549.

Esta deficiencia, destacada por muchos de los usuarios y vecinos próximos al vial, fue solventada recientemente con la colocación de una regulación semafórica en el lugar que ha servido para reducir de forma importante la siniestralidad en ese entorno.