El comedor, pendiente del Concello

En el encuentro con César Pérez Ares también se abordó la cuestión del comedor escolar. Educación valora la actuación en unos 67.500 euros, de los que están dispuestos a aportar 37.500, siempre y cuando, el resto de la cantidad la aporte el propio Concello de Vilagarcía. Esas obras, en caso de que el Concello se comprometiese, no se acometerían antes del mes de julio, debido a que Educación está aguardando por el dinero que deben abonar las aseguradoras como contrapartida por los desperfectos que el "Kurt" causó en centros de toda Galicia.

Una vez cuenten con este dinero, la Consellería está dispuesta a ponerse en contacto con el Concello para poner en marcha la obra, y si encuentra colaboración, garantizan que estará en septiembre. En caso de que el ayuntamiento no aporte ese dinero, las obras se aplazarían, como mínimo hasta el próximo año. Desde la ANPA reconocían ayer que el Concello no tiene ningún tipo de obligación de invertir el dinero en una edificación en la que no tiene competencias, pero no dudan en pedir "un esfuerzo a todas las partes para contar con este servicio". Recuerdan que existen precedentes de esa colaboración entre instituciones, como son los casos de Rubiáns o Carril, donde se colaboró a la hora de aportar financiación para solucionar esos problemas.