Aragunde acusa al cuatripartito de oscurantismo

El portavoz del PP de Cambados, Luis Aragunde, reitera sus críticas hacia el gobierno local por las supuestas trabas que le están poniendo para la consulta de documentación oficial. Según Aragunde, el Partido Popular ha pedido acceso a los expedientes de la construcción de un parque biosaludable en O Adro (Castrelo); de la adjudicación de las "food trucks" de la Festa do Albariño; y de la licencia de obra a un pariente directo de la alcaldesa, Fátima Abal, y o no se los dejaron ver o se los dieron incompletos. "Esta práctica no es nueva para ellos, estamos cansados de padecerla durante los dos años de mandato que llevan, pero no por esa razón deja de ser preocupante el nivel de oscurantismo de los miembros del cuatripartito".

Sobre la obra de O Adro, subraya que "inexplicablemente esta obra lleva parada varias semanas. Comenzaron los trabajos, los concejales del PP fueron a sacar unas fotos de la actuación y, justo un día después, las obras se paralizan sin ningún tipo de justificación".El PP_pidió acceso al expediente, pero según Aragunde no se lo quieren enseñar. "¿Qué ocultan? Porque si todo está bien, no entiendo esa obsesión por esconder la información y esa falta de transparencia".

De las "food truck" (furgonetas gastronómicas) censuró que "se están adjudicando directamente sin procedimiento abierto", y recuerda que el PP de Cambados "siempre sacaba a concurso la concesión de la carpa gastronómica en la Festa do Albariño". Asegura que tampoco en este caso le han mostrado expediente alguno. Finalmente, reitera que siguen sin darle completa la documentación sobre la obra de un familiar de Fátima Abal.