Os pais do Piñeiriño

Como anunciamos na concentración na praza de Galicia, os pais do colexio O Piñeiriño seguimos en loita para que se manteña o profesor de apoio que o ano pasado Educación acordou poñerlle á clase de quinto de infantil (que o ano que vén será a de sexto). Vímonos obrigados a coller as pancartas ante a falta de diálogo coa xefatura territorial de Educación, que non respostou ao noso escrito nin á nosa petición de entrevista. Así que non nos deixou outro camiño que facer visible o noso problema a pé de rúa. Agora ben, malia que nos sobran argumentos,soubemos que o xefe terrorial está disposto a reunirse co director do centro e coa presidenta da Anpa. Entendemos que a nosa mensaxe non pode estar en mellores mans. O director, tal e como dixo na asemblea o venres, sabe perfectamente que a clase en cuestión mellorou enormemente grazas a ese profesor de apoio que tivo este curso e que se quitan o apoio a esa clase o perxuizo non vai ser só para os alumnos desa aula, senón para todo o centro porque, como o equipo directivo dixo, hanse mermar recursos moi necesarios noutros lados para axudar a esa clase, a máis numerosa de infantil. E tamén estamos en boas mans porque a presidenta da Anpa loitou ao lado dos pais todo este tempo e entende ben que, sen ese apoio, quen perde é todo o colexio actual e incluso as vindeiras xeracións. Polo tanto, e xa que hai unha mínima opción de diálogo que ata agora non existia porque o xefe territorial non contestou ás nosas peticións de entrevista, imos deixar que a loita a sigan, pola vía do diálogo, o director e a presidenta da anpa. Esperaremos a ver o resultado desa reunión para decidir que facer a continuación e farémolo, coma sempre, da man do centro e da Anpa.

Entendemos que a consellería terá que acabar por asumir que non ten sentido quitar un profesor de apoio que o ano pasado concedeu cando aínda por riba o próximo curso haberá un alumno máis na aula. Nós a única explicación que lle atoparíamos a algo así xa a dixemos: o ano pasado era ano electoral e este non. Así que esperamos non ter que quedarnos con esa idea, porque, de ser verdade que só nos deron un profesor por puro afán electoralista, o xefe territorial, César Pérez Ares, como responsable político da decisión tomada, debería dar moitas explicacións.