Buscan a un conductor que estrelló su coche en el puente de Castrelo

La Policía Local de Cambados busca al propietario de un Mercedes C320 CDI que, en la madrugada de ayer, se estrelló en el puente de Castrelo y desapareció de la zona posteriormente. En principio, estaría identificado y se espera dar con él en las próximas horas para que arroje luz sobre lo ocurrido sobre las 4.00 horas, cuando se llevó por delante la isleta del puente y gran parte del guardarraíl de protección.

El impacto fue tan brutal que los servicios de emergencia que acudieron al lugar se vieron obligados a cortar la circulación en la PO-549 durante más de una hora, mientras se procedía a la retirada del vehículo y de los restos del accidente. Además, el siniestro dejó un reguero de aceite de casi un centenar de metros, que tuvo que ser eliminado por los efectivos de Protección Civil de Cambados y los operarios de mantenimiento de carreteras.

Los hechos ocurrieron sobre las 4.00 horas, cuando un particular alertó al 112 de que se había registrado un accidente en la PO-549 a su paso por el puente de Castrelo. El servicio de emergencias movilizó de forma inmediata a Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia, que no llegaría a intervenir. Cuando estos servicios llegaron a la zona se encontraron con la ausencia del conductor y no se le localizaba en la zona.

El estado en que quedó el coche accidentado obligó a los servicios de emergencias a cortar por completo el tráfico durante una hora. Sobre las 5.00, se restableció la circulación, pero solo en uno de los sentidos. No fue hasta las 8.30 horas, cuando se finalizó todo el operativo, que la circulación regresó a la normalidad. El vehículo, un Mercedes C320 CDI quedó seriamente dañado, además de dejar una mancha de aceite de más de 100 metros que los servicios de emergencias y Mantenimiento de Estradas tuvieron que limpiar.

Las tareas de limpieza y retirada del vehículo no supusieron un grave problema para la circulación, ya que la hora a la que se registró el siniestro evitó que se acabasen registrando retenciones en la zona.

El de Castrelo no fue el único accidente que se produjo ayer en la comarca de O Salnés. En la PO-307, sobre las 10.30 horas hubo un choque frontolateral que se saldó con un herido leve. Al parecer, uno de los vehículos implicados trataba de incorporarse a la PO-307 desde un vial adyacente, sin percatarse de la presencia de otro coche en la calzada, que circulaba en sentido a A Illa de Arousa.

El impacto dejó a uno de los vehículos seriamente dañado y ocupando uno de los sentidos de la calzada. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Protección Civil de Vilanova de Arousa, Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del 061, que acabó trasladando a uno de los conductores al Hospital de O Salnés. El hombre se quejaba de dolor en el pecho y en un brazo, aunque no parecían heridas importantes.

Esa zona, en las inmediaciones de A Pantrigueira, se ha convertido en uno de los puntos negros de la red viaria de Vilanova de Arousa.