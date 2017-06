Acuerdos entre los concellos para no entorpecerse entre ellos

Los únicos ayuntamientos que han presentado proyectos hasta ahora han sido los de Vilanova, Ribadumia y Sanxenxo. Los tres lo hicieron en la tanda del 31 de marzo, y está previsto que los demás no entreguen sus iniciativas hasta la próxima, que ya será el 31 de marzo de 2018. Lourdes Ucha explica que la mayoría de los concellos han preferido esperar porque "hablamos entre nosotros, y acordamos que solo se presentarían los concellos que tuviesen la seguridad de poder hacer las obras en plazo".

Uno de los requisitos que se establece es que los trabajos subvencionados este año tienen que estar terminados antes de que finalice el mismo, de aquí que Ucha plantease que "los alcaldes acordamos no presentarnos si no estábamos seguros de poder justificar las obras a tiempo para de ese modo no ponernos trabas los unos a los otros".

Vilanova pretende destinar el dinero a una ampliación del centro de formación en nuevas tecnologías que tiene en el pazo de Vista Real. Ribadumia propone ampliar un inmueble de Barrantes, próximo a la casa consistorial, y dedicarlo a servicios sociales, de modo que haya una lavandería para personas sin recursos y un espacio para la recogida de alimentos.

Finalmente, Sanxenxo aboga por trazar una ruta de senderismo entre Bordóns y Dorrón, de modo que queden conectados los molinos de río que se han restaurado con un reciente programa de empleo concedido por la Xunta de Galicia a la Mancomunidade do Salnés.

El sendero parte de la playa de Areas, con lo que ofrecerá como atractivo para vecinos y visitantes una fusión entre los paisajes marítimos y los del interior agrario del municipio.