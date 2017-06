Un accidente obliga a cortar la PO-549 de madrugada a la altura del puente de Castrelo

Los efectivos de emergencias de Cambados tuvieron que cortar el tráfico de madrugada en la PO-549, a su paso por el puente de Castrelo. El motivo fue un aparatoso accidente en el que se vio implicado un único vehículo, que se llevó por delante la isleta que separa ambos carriles en ese puente y gran parte del guardarraíl del otro lado. Todo apunta a que las causas del accidente se debieron al exceso de velocidad con el que circulaba el vehículo en esos momentos.

El siniestro ocurrió sobre las 4.06 horas, cuando el 112 fue alertado de que un vehículo se había accidentado en el puente de Castrelo, por lo que movilizó, de forma inmediata a Protección Civil de Cambados, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local, así como a una ambulancia del 061. Cuando llegaron al lugar se encontraron con la sorpresa de que el conductor no se encontraba en el vehículo y no se le localizaba en la zona.

El estado en que quedó el coche accidentado obligó a los servicios de emergencias a cortar por completo el tráfico durante una hora. Sobre las 5.00, se restableció la circulación, pero solo en uno de los sentidos. No fue hasta las 8.30 horas, cuando se finalizó todo el operativo, que la circulación regresó a la normalidad. El vehículo, un Mercedes C320 CDI quedó seriamente dañado, además de dejar una mancha de aceite de más de 100 metros que los servicios de emergencias y Mantenimiento de Estradas tuvieron que limpiar.