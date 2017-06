Vecinos de Dena denuncian un vertido al mar

Vecinos de Dena denuncian públicamente los vertidos que se están produciendo últimamente a la ría a la altura del sendero marítimo que recorre la costa entre os Pasales y Os Seixiños. El último fue detectado a última hora de la tarde de este pasado miércoles por un vecino que recorría ese tramo costero y que localizó un vertido considerable al mar del que tomó fotografías.

El foco en cuestión se estaba situado a la altura del relleno de la antigua baldosera de Méndez, a escasos metros de la conocida como telleira de Noya.

"Cuando entré por el sendero a la altura de Os Seixiños -explica el denunciante- ya percibí un olor pestilente y muy fuerte que inundaba toda la zona y que se iba agudizando a medida que me acercaba al relleno de la vieja baldosesa".

"Fue entonces -agrega- cuando vi a través de una tubería que existe en la zona, y que llega al mar, salir en grandes cantidades un líquido amarillento que desprendía un olor muy fuerte. Capté varias fotografías con mi teléfono móvil porque no daba crédito, además se daba la circunstancia de que al estar la marea baja en ese momento preciso se apreciaba muy bien". "No sé si ha sido algo puntual -explica- pero luego, hablando con varios vecinos de la zona, sí me reconocieron que ese olor pestilente suele repetirse una o dos veces por semana". Los vecinos consultados sospechan de qué se trate de algún tipo de vertido industrial que llega al mar procedente desde alguna firma instalada en las inmediaciones de la costa.