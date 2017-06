El cuatripartito convoca la Comisión del Vino sin esperar más por la Xunta y Rías Baixas

Ni la Xunta de Galicia, ni el Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, ni la Ruta do Viño Rías Baixas dieron ayer señales de vida en relación con la comisión de la Ciudad Europea del Vino. Así las cosas, la junta local de gobierno de Cambados ha dado instrucciones de que se convoque la primera reunión de este órgano consultivo para el 3 de julio (lunes), y que se invite únicamente a aquellos colectivos que ya firmaron el convenio marco aprobado en el pleno municipal.

Así las cosas, y salvo sorpresa de última hora, la comisión estará integrada por una decena de personas. Cinco de ellas serán representantes de cada uno de los partidos políticos que forman parte de la corporación municipal de Cambados. Los demás estarán en representación de la Federación de Empresarios de la Comarca de Arousa (FECA), la Diputación de Pontevedra, la Mancomunidade do Salnés, el Capítulo Serenísimo do Albariño y la asociación de comerciantes Cambados Zona Centro.

De este modo se quedan fuera de la comisión la Xunta de Galicia, y dos de las entidades más vinculadas al mundo del vino, como son el consejo regulador Rías Baixas y la Ruta do Viño Rías Baixas. Se da la circunstancia de que ambas comparten presidente, Juan Gil. De estas tres entidades, la única que contestó a la invitación de Cambados fue el consejo regulador, puesto que tanto la Xunta como la Ruta do Viño dieron la callada por respuesta.

Pero la contrapropuesta que envió Rías Baixas no convenció al grupo de gobierno. Tal y como avanzó ayer FARO, el consejo regulador presentó un borrador de convenio en el que solicitaba, entre otras cosas, un apoyo decidido al Capítulo Serenísimo, así como el envío periódico de memorias completas sobre las actividades a realizar en el marco de la Ciudad Europea del Vino.

Los concejales de la junta de gobierno y el secretario analizaron el documento, y el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal, expone que se ha decidido rechazarlo e instar a Rías Baixas a firmar el convenio que se aprobó en el pleno municipal, como hicieron las demás organizaciones. Señala, a modo de ejemplo, que el envío periódico de las memorias no es una cuestión baladí, ya que comprometería prácticamente a una persona para esa tarea , "y no estamos precisamente sobrados de personal".

Además, considera que no procede ponerse a debatir sobre contrapropuestas a esta altura del año, "sobre todo cuando el presidente de Rías Baixas tiene nuestro convenio desde el 16 de marzo".

Añade que el texto aprobado en el pleno municipal es muy aséptico, puesto que ni contiene ambigüedades que puedan ser malinterpretadas desde un punto de vista político ni supone compromiso alguno de organización de actividades o financiación por parte de otras administraciones, de ahí que no entiende que Rías Baixas haya tardado dos meses y medio en contestar, y que encima lo haga mediante el envío de un documento completamente distinto.

"La Mancomunidade do Salnés tardó solo tres días en firmar, y Cambados Zona Centro lo hizo en el mismo momento. Nosotros queremos que participe todo el mundo en la comisión, pero si no tienen ganas de hacerlo no los vamos a obligar", apunta el edil.

José Ramón Abal, de todos modos, ni se rinde ni pierde la esperanza, y avanza que si de aquí al 3 de julio la Xunta, Rías Baixas o la Ruta do Viño firman el convenio, serán igualmente bienvenidos en la reunión.