Varela desvela que Villanueva planea una verbena con orquesta en la playa

El alcalde de Vilagarcía volvió ayer a defender los argumentos "claros" del Concello para desentenderse de la Festa da Ameixa si el patrón mantiene su pulso de organizar el evento el 19 y 20 de abril. Y es que los informes municipales, y especialmente el de la Policía Local, son "muy contundentes", advirtiendo de que "con tal cantidad de eventos en distintos puntos de la ciudad es imposible garantizar la seguridad de las personas", insistió el Alberto Varela, que no pasará por alto dichos dictámenes porque "sería una irresponsabilidad". "Lo importante -enfatizó- es la imagen de Vilagarcía, no si me invitan o no a una fiesta", dijo el regidor socialista en alusión a la posibilidad de que la cofradía no invite al Concello a la Festa da Ameixa. Pidió "cordura" tanto a la organización como a Portos, que debe autorizar o no el evento.

El alcalde resaltó la "implicación" de su gobierno con Carril y el hecho de que la Festa da Ameixa "bien merece un fin de semana dedicado exclusivamente a ella". "Concentrar todas las fiestas en un fin de semana no creo que les interese a los hosteleros ni tampoco a los vecinos de Carril", declaró.

Por otra parte, el primer edil desveló que Villanueva le trasladó su intención de instalar una orquesta en la playa, donde se celebra el Combate Naval. Para ello necesita permiso de Costas.