La fecha de las bodas de plata de la Festa da Ameixa divide al pueblo de Carril

La fecha para celebrar las bodas de plata de la Festa da Ameixa no solo divide al Concello y a la cofradía, sino también al pueblo y a la hostelería de Carril. Y es que no existe consenso en las casas y negocios carrilexos sobre el fin de semana de agosto más idóneo para festejar el 25 aniversario de esta fiesta declarada de interés turístico gallego. Entre los vecinos y empresarios consultados por FARO se llega a hablar de tres fechas distintas: el tercer fin de semana (el que propone el pósito), el cuarto (la alternativa del Ayuntamiento) y también el segundo pese a la celebración de San Roque en Carril, una coincidencia que ya se produjo el año pasado y que no agradó al pueblo.

Borja Doval Escaloni, del bar Panela, recuerda que la Festa da Ameixa "siempre fue el tercer fin de semana de agosto" salvo alguna excepción. "La celebración del Combate Naval no debería afectar tanto como dicen porque es sábado y la fiesta, domingo. En cuanto al festival de Vilaxoán, hicieron lo que quisieron sin contar con nadie y ahora la afectada es la Festa da Ameixa. Es normal que la cofradía luche por el tercer fin de semana", opina este hostelero, que se queja de que "Carril está un poco abandonado".

Otra hostelera de la zona que prefiere mantener su anonimato coincide en que en este asunto el Ayuntamiento "está discriminando a Carril". "La Festa da Ameixa siempre fue el colofón a las fiestas de Vilagarcía, justo después del Combate Naval. En agosto siempre tenemos gente, pero pasa ese fin de semana y el pueblo se queda muerto", sostiene la empresaria.

No opina lo mismo el presidente del Círculo Artístico y Deportivo (CAD) Gato Negro, una sociedad con más de medio millar de socios. Carlos Dasilva, ya que defiende que "agosto es muy grande" para "repartir las fiestas y que la gente venga más días". No quiere entrar en ningún tipo de polémica, por lo que insta al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y al patrón de Carril, José Luis Villanueva, a "ponerse de acuerdo y dejarse de peleas". "Lo que se oye por aquí es que ambas partes deberían de dejarse de cabezonerías", indica el presidente del Gato Negro, que insiste en "la falta de diálogo" para resolver la fecha del evento.

Cree Dasilva que "el Combate no es el problema porque la Festa da Ameixa no llega a la noche. El problema es que no hay suficiente Policía para estar en Vilaxoán [As Revenidas] y en Carrril al mismo tiempo. Además también coinciden las carrozas". "Personalmente yo preferiría que hubiese un día para la Festa da Ameixa porque tiene suficiente entidad para hacerse sola, aunque tampoco me importaría que coincidiese con el Combate Naval", añade el directivo del Gato Negro. No obstante apostilla que "igual que cambia una fiesta de fecha también puede cambiar la otra", en alusión a As Revenidas.

Lo que sí descarta Dasilva es el domingo 13 de agosto porque se celebra San Roque en el monte de Carril "y ya el año pasado hubo problemas".

Varios hosteleros del centro carrilexo abogan por distribuir las fiestas en distintos fines de semana para un mejor funcionamiento de sus negocios, si bien descartan identificarse. "El día del Combate ya hay mucha gente y lo de Vilaxoán no nos afecta. Si se celebra todo junto tenemos tanto trabajo que no damos abasto, por lo que para mí es mejor la fecha que plantea el Concello", señalan desde un negocio. "Yo prefiero que esté todo más repartido, es decir, que la Festa da Ameixa esté fuera del Combate", coincide otro establecimiento del sector.

Un posicionamiento distinto plantea Manuel Tourís, del Novo Batel: 13 de agosto. "Así trabajaríamos dos fines de semana bien. En mi caso no es ningún problema que la Ameixa coincida con San Roque de Carril porque tengo comida para llevar. Y el 19, día del Combate, hay gente que no se queda en Carril. Es decir, que las personas de fuera de Vilagarcía es difícil que venga dos días seguidos", expresa Tourís.

Algunos carrilexos aluden a la "mayor importancia" de la Festa da Ameixa sobre As Revenidas, mientras que otros defienden que cada pueblo "tiene derecho a su identidad". Lo que hay es que planificar y coordinarse.