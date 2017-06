La falta de buques en el Puerto diluye la jornada de huelga de los estibadores

La primera jornada de la huelga de 48 horas convocada por los estibadores en todos los puertos de interés general de España pasó totalmente desapercibida en la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, ya que ayer no arribó ningún buque a sus muelles para carga o descarga de mercancías. La tranquilidad fue absoluta.

Este puerto ha reducido considerablemente el número de trabajadores de la estiba en los últimos años y ahora solo hay media docena de estibadores de alta. Según indicaron fuentes de Puertos del Estado, en el primer turno estaban asignados tres efectivos, los mismos adjudicados a los servicios mínimos y ninguno de los trabajadores manifestó su intención de sumarse a la huelga, por lo tanto en el cómputo quedó registrado como cero efectivos.

El ente público también achaca la reducción de la efectividad de la huelga en los puertos españoles a la previsión de los navieros y terminalistas que han cancelado escalas y desviado rutas, o adelantado y aplazado entrega de mercancías.

Según Puertos del Estado, esta situación ha provocado que muchos estibadores, que no han sido llamados a trabajar en los puertos, no hayan acabado de definir claramente si estaban en huelga o no, con lo que no se puede conocer cual hubiera sido la incidencia real de la huelga en el primer turno de la jornada.

Reducción de actividad

El delegado sindical de CIG, Xabier Aboi, puntualizó que el Puerto de Vilagarcía es pequeño y por tanto "pinta poco" en el conflicto laboral de los estibadores.

Xabier Aboi lamentó la reducción de actividad que hubo en los últimos años en las radas vilagarcianas, ya que ahora hay solo media docena de trabajadores en la estiba, cuando hace veinte años eran muchos más.

Aboi cuestionó la terminal de contenedores vilagarciana al considerar que apenas ha generado puestos de trabajo.