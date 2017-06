La declaración judicial de Durán se aplaza por tercera vez en una semana a petición de la defensa

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, no declaró ayer en sede judicial por el caso de las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad. De hecho el regidor conservador no llegó a desplazarse a los juzgados de Vilagarcía alegando que no estaba notificado.

Fuentes judiciales explican que la declaración tuvo que posponerse de nuevo ante la petición del abogado de la defensa -concretamente el de una de las personas supuestamente beneficiarias de una de las tarjetas que se investigan- porque tenía otro señalamiento convocado con anterioridad.

Es la tercera vez que se produce un aplazamiento en cuestión de días, pues la primera cita estaba prevista para el lunes día 12. Se pospuso al martes 13, luego al miércoles 14 y ahora la nueva fecha que maneja el juzgado es el viernes 16 a las 10.15 horas.

Durante la declaración deben estar presentes todas las partes, por tanto si una de ellas solicita la suspensión del acto acreditando un señalamiento anterior el juez tiene que aceptarlo. Las diligencias las lleva el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Vilagarcía, que investiga al alcalde vilanovés por un presunto delito de tráfico de influencias o prevaricación.

El procedimiento se abrió a raíz de una denuncia ante la Fiscalía sobre una presunta concesión irregular de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.

Los hechos que se investigan se remontan a hace algo más de un año, cuando agentes de la Policía Local del municipio impusieron varias multas a vehículos estacionados en la plaza destinada a uso de personas con discapacidad en las inmediaciones del centro de salud de Vilanova.

Sin embargo, la denuncia presentada ante la Fiscalía aseguraba que estas sanciones se habían levantado posteriormente, al haberle sido otorgadas, al menos a dos personas, la tarjeta especial que utilizan todas las personas con discapacidad y que permiten estacionar en esos lugares en cualquier punto de España. De hecho, según señala la denuncia, en al menos esos dos casos, los conductores se libraron de la sanción tras presentar un pliego de descargo gracias a la concesión de la tarjeta. La Fiscalía considera que fue el propio Gonzalo Durán quien les habría ofrecido esta solución a las dos personas sancionadas.

Por las dependencias judiciales ya han pasado varios funcionarios a los que se les ha tomado declaración para ver si se abre una vista oral o se archiva el caso tras la comparecencia del regidor.

No será la primera vez que Gonzalo Durán se ve obligado a pasar por las dependencias judiciales acusado de un presunto delito de prevaricación. En los últimos años el regidor vilanovés tuvo que hacer frente a dos casos en los que fue denunciado por el PSOE. El primero de ellos se debió a una serie de contrataciones realizadas por la administración municipal en las que el alcalde optó por levantar los reparos realizados por Secretaría. La segunda de ellas fue por el cobro de dietas de kilometraje, un caso en el que el Partido Socialista aseguraba que había cobrado por desplazamientos que no había realizado, al encontrarse, en ese momento, de viaje en el extranjero. Las dos denuncias acabaron siendo desestimadas por el juzgado.