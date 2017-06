El Concello vilanovés se hace eco de la oferta de empleo del Alcampo de Vilagarcía

Las obras de construcción del hipermercado de As Carolinas (Vilagarcía) se encuentran en una fase tan avanzada que ya se ha activado la oferta de empleo que necesita Alcampo para poner a funcionar su nuevo establecimiento comercial. Así, el Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova, dependiente del Concello, se ha hecho eco de dicha oferta a raíz de la comunicación recibida por parte del Servizo Galego de Colocación -antiguo INEM-, según explican fuentes municipales.

Es el Servizo de Orientación Laboral del Ayuntamiento de Vilanova el que canaliza las solicitudes de los demandantes de empleo que residan en Vilanova. "Las personas interesadas en estas ofertas de empleo deberán acudir al Servizo de Orientación Laboral de su concello y cumplimentar la hoja de solicitud antes del próximo martes, 20 de junio", reza el anuncio colgado en el perfil de Facebook del Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova.

Un año de experiencia

Alcampo busca empleados para trabajar como cajero, reponedor, panadero, charcutero, carnicero, camarero, cocinero, vendedor de electrodomésticos y electrónica, pescadero, administrativo de personal y administrativo asistente de dirección. El único requisito exigido es acreditar un año de experiencia en el puesto solicitado.

Pocas horas después de que el Ayuntamiento vilanovés publicase la oferta de empleo, el de Vilagarcía enviaba a los medios de comunicación "un desmentido" en el que dejaba claro que el Concello de Vilagarcía no está recogiendo "currículums para trabajar en Alcampo ni para ninguna otra empresa". Y es que la capital arousana "dispone de una oficina del Servizo Galego de Colocación que da de alta a desempleados en la lista de demandantes de empleo y, en su caso, actualiza los perfiles de los ya inscritos a efectos de que las empresas que lo necesiten hagan su oferta a través de los servicios públicos de empleo de la Xunta. Este es el procedimiento normal y el único que se sigue", explican desde Ravella.

Desde la administración local de Vilanova recuerdan que las localidades del entorno de Vilagarcía no cuentan con oficina del paro y que lo que hacen los servicios municipales de Orientación Laboral -al menos en el caso de Vilanova- es facilitar el proceso a los demandantes de empleo recogiendo sus solicitudes y remitiéndolas al antiguo INEM para así no tenerse que desplazar a Vilagarcía. "No se trata de recoger currículums", matizan.