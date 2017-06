Calleja hace campaña contra el marisqueo de bañador

La ría de Arousa es estos días un gigantesco plató de televisión. Se están grabando dos series sobre el narcotráfico, "Fariña" y "Oeste, vivir sin permiso", así como el programa "Volando voy", del aventurero Jesús Calleja. Éste bajó ayer a la playa para conocer en primera persona el trabajo que realizan en su día a día las mariscadoras.

Hace unos años toda España aprendió un poco más del trabajo de las mariscadoras de A Illa gracias a la visita de Belén Esteban, que estaba participando en la grabación de un programa de televisión. Dentro de unos meses, el trabajo de la agrupación de a pie volverá a verse en la pequeña pantalla, pero esta vez en el espacio "Volando voy", que dirige el presentador y aventurero Jesús Calleja.

Las mariscadoras acompañaron ayer a Calleja en una intensa jornada que empezó temprano en el vivero de la playa de Aguillón, y que terminó pasada la media tarde en la zona de Campelo, donde el equipo de televisión y una empresa de tratamiento de concha de mejillón ubicada en Quilma instalaron un banco y un pivote para el estacionamiento de bicicletas elaborado con una mezcla entre concha de mejillón pretratada y cemento. La particularidad es que se ha cambiado la arena por esa mezcla de concha pretratada.

En la jornada matinal, Calleja no dudó en vestirse el mono de plástico y meterse en el agua hasta las rodillas en busca de almeja con la horquilla. El presentador estaba rodeado de un grupo de mujeres que le explicaron todo lo concerniente a su trabajo. La presidenta de la agrupación, María Carmen Dios explica que le hicieron especial hincapié en la importancia de evitar que los bañistas cojan la almeja. "Puede parecer una tontería, pero si todos los bañistas que vienen a A Illa cogen una poca almeja arruinarán la producción y nuestro trabajo de muchos meses. Porque unas pocas almejas en muchísimas veces termina siendo demasiada".

Otro aspecto que enfatizaron es que el hecho de que la ría de Arousa sea un paraíso para los mariscos bivalvos no solo es mérito de un medio ambiente y de unas condiciones privilegiadas, sino también "del trabajo no remunerado y no reconocido que se hace en las playas, durante las siembras, las limpiezas y las vigilancias", añade la presidenta del colectivo.

En este sentido, lo que le explicaron a Calleja es como se realiza una resiembra de marisco desde una zona a otra, traspasándola del vivero de O Aguillón a Riasón, aunque finalmente por cuestiones de tiempo solo se pudieron tomar imágenes en la primera playa. También le explicaron las diferentes formas que hay de extraer el marisco, "para que aprecie la dureza de nuestros trabajo". María Carmen Dios dijo de Calleja que "es una persona muy cercana, muy simpática y jovial. Entendió nuestro trabajo y terminó diciendo que en efecto hace falta más concienciación entre la gente que va a la playa y coge marisco".

Sobre la promoción que los famosos de la televisión pueden proporcionar a la actividad marisquera, la presidenta de la agrupación de a pie explica que van a intentar que alguno de los actores que protagonizan las dos series sobre narcotráfico que se están grabando estos días en la ría se pasen también por las playas de A Illa.

También en Xiabre

La presencia del programa "Volando voy" en la comarca se debe en gran medida a los esfuerzos de la Mancomunidade do Salnés, puesto que el espacio incluirá tomas aéreas de la comarca, que se espera que lleven la belleza de sus paisajes a miles de hogares españoles. A Calleja se le vio también ayer paseando por A Illa, concretamente por su centro neurálgico, que es la plaza de O Regueiro, y fue a correr por el monte Xiabre en compañía del actor Álex González, que hace de hijo del narco interpretado por José Coronado en la serie "Oeste, vivir sin permiso".

Así las cosas, la ría de Arousa se ha convertido estos días en un gran plató de televisión, puesto que además de este espacio se está grabando la serie de ficción "Oeste, vivir sin permiso", y la docuserie "Fariña", basada en un libro periodístico sobre la historia del narcotráfico en Galicia.