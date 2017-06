La oposición bloquea el primer intento de Cacabelos por sacar adelante el auditorio

La Corporación de O Grove se reúne hoy a las 20.00 horas en un pleno extraordinario para debatir la petición de un crédito de 4,5 millones de euros para construir el auditorio-escuela de música proyectado por el gobierno socialista en Monte da Vila.

Pero el ejecutivo de José Cacabelos va a perder esta primera batalla, al menos si se cumple el guion marcado por los grupos de la oposición. La lucha definitiva podría librarse en el pleno ordinario del día 26, y en ese caso sí podría salir adelante este expediente.

Para entenderlo hay que explicar la situación recordando que José Cacabelos presentó el proyecto del auditorio de Monte da Vila y en la hoja de ruta que había trazado apostó por exponer su idea a la sociedad y convencer a los colectivos socioculturales, dejando para un segundo plano la búsqueda de apoyos entre la oposición.

Pero el PSOE tiene ocho ediles en una Corporación de 17, así que necesita un voto más para alcanzar la mayoría absoluta que precisa para solicitar el crédito. Lo que hizo el alcalde fue escenificar su apuesta de tal modo que colocó a la oposición ente la espada y la pared, pues o bien arropan el proyecto de los socialistas o se enfrentan a los vecinos y entidades que desde hace años reclaman esta estructura.

Pero no le salió del todo bien la jugada, pues los opositores se enfadaron por ese proceder y se cerraron en banda. Aún así Cacabelos quiso tensar más la cuerda y convocó el pleno de esta noche sin tener antes asegurado el apoyo suficiente.

Para completar la puesta en escena, ayer se reunió de nuevo con los colectivos sociales y culturales, que hoy tienen previsto intervenir antes del pleno para leer un manifiesto y, evidentemente, seguir presionando para lograr el edificio de Monte da Vila.

Y para completar la estrategia socialista el alcalde deja claro que este pleno "es de los que cambian un pueblo", advirtiendo de que "es momento de hacer política para los vecinos, pues no se trata de PSOE, PP, EU, BNG o PGD, sino de dar respuesta a una demanda vecinal, social e histórica".

Pero la oposición tiene escrito su propio guion. El del PP está claro desde el principio: un no rotundo al ejecutivo de Cacabelos.

El apoyo que necesitaba podía llegarle del Partido Galeguista Demócrata (PGD) y su único representante electo, Félix Lamas, pero este grupo anunció formalmente ayer que va a abstenerse en la votación, y esto no sirve al PSOE para alcanzar la mayoría absoluta.

En cuanto a Esquerda Unida (EU), con dos representantes, este grupo anunció que rompía toda negociación con el gobierno. Aún así, anoche se reunía de nuevo su asamblea para ultimar su postura ante el pleno de hoy, pero dejando claro que los esquerdistas no están de acuerdo con la petición de un crédito de 4,5 millones de euros ni con las formas empleadas por el alcalde.

El edil José Antonio Otero explicaba ayer a FARO que en la asamblea iban a decidir "si votamos en contra o nos abstenemos", pero en cualquier caso esto tampoco sirve al PSOE.

Por tanto la pelota quedaba en el tejado del BNG, cuyo portavoz, Heladio Outeiro, también está muy descontento con Cacabelos y ya anunció que esta noche tampoco le darán el apoyo que precisa.

"En este pleno nos abstendremos o votaremos en contra porque la asamblea decidió que en estas condiciones no es posible apoyar al PSOE", explica el nacionalista.

Pero aquí está la clave. El BNG, con dos concejales, no dará esta noche el apoyo que precisa Cacabelos, lo cual no quiere decir que no vayan a arroparlo en el pleno ordinario del día 26.

Y es que el alcalde telefoneó de urgencia ayer a Helado Outeiro para volver a reunirse y, se supone, hacerle una nueva proposición y tratar de demostrarle que las ubicaciones alternativas que defendían los nacionalistas no son válidas.

Ayer no podían verse, así que lo harán hoy y el BNG decidirá en consecuencia. "Pero aún cambiando de idea y decidiendo apoyar la propuesta lo haríamos en el siguiente pleno, en el ordinario, no en éste", advierte Outeiro.

En el Bloque están convencidos de que "un asunto tan importante como éste no puede despacharse en dos meses y medio", al igual que condenan que el alcalde "quisiera presionar de semejante manera a la oposición".

Por cierto, cabe decir que el crédito inicial se implementa en 600.000 euros para abrir un vial en la parcela situada detrás de la Casa da Cultura, perteneciente al club deportivo Breogán, del que forma parte el portavoz del PGD. Pero ni siquiera esto sirvió para convencer a los galeguistas, que quieren que la calle de nueva apertura finalice en Castelao y no en la bajada de As Bouzas.

En este grupo coinciden en que el auditorio es necesario, pero reclaman que se busque una solución consensuada, y más económica, entre todas las formaciones políticas.