El Ayuntamiento se desentiende de la Festa da Ameixa si se celebra el 19 y 20 de agosto

El concejal de Promoción Económica, Juan Antonio Pérez Callón, respondió al desafío del patrón de la cofradía y presidente de la agrupación de parquistas, José Luis Villanueva, sobre el mantenimiento de la Festa da Ameixa de Carril para los días 19 y 20 de agosto que en esa fecha no se pueden ofrecer las mínimas garantías de seguridad a los asistentes. Hace un llamamiento a la reflexión de los directivos del pósito carrilexo para que aplacen el evento una semana, los días 26 y 27 de agosto. De no ser así, el Concello no podrá participar en la Festa da Ameixa.

"El patrón mayor de Carril dijo en su última reunión con el gobierno local que si finalmente la Festa da Ameixa no se podía celebrar en el fin de semana del 19 y 20 de agosto, de acuerdo con los informes de todos los servicios municipales implicados, entonces el evento sería suspendido, responsabilizando de esta situación al Concello. En esta ocasión, hace apenas una semana, al patrón no le parecían importar ni los contratos que dice tener con las orquestas, ni las visitas de las cofradías gastronómicas que afirma tener aseguradas desde enero, ni la regata de traineras. Todo, al parecer podía ser suspendido, circunstancia que ahora, una semana después vuelve a cambiar: la fiesta se va a celebrar por encima de todo. Si se suspende, la culpa es del Concello; si se celebra sin la colaboración municipal, la culpa también es del Concello", resume el gobierno municipal.

El equipo de gobierno que preside el socialista Alberto Varela lamenta "los constantes cambios de criterio del presidente del cabildo carrilexo, el mismo que cambió la fecha de la fiesta en los últimos años".

Por su parte, el concejal de Promoción Económica ha vuelto a insistir en la idea de que el gobierno municipal puso sobre la mesa la pasada semana: "Carril y su almeja bien merecen, y más en el 25 aniversario del evento, un fin de semana en el que la atención interna y externa esté centrada en ellos, sin obligar al público a tener que escoger entre As Revenidas, San Roque o la Ameixa".

Pérez Callón recuerda que las fiestas de Vilagarcía están declaradas de Interés Turístico Nacional y que el Combate Naval tiene ya 151 años.

Pero en lo que más incide el representante del gobierno municipal es que si se hace coincidir la Festa da Ameixa con el resto de los actos de los días 19 y 20 de agosto, hay que garantizar la seguridad de los asistentes y tener en cuenta el personal necesario.

"A José Luis Villanueva parece que tanto le da una cosa como otra. Debería saber que no todo se resuelve con dinero u horas extra, ya que los trabajadores municipales también tienen derecho al descanso y lo que no puede pretender el patrón mayor es que distintos servicios estén en activo desde el viernes al domingo por la noche por su capricho. Tampoco vale decir que si no llegan los palcos, que se alquilen más, porque esto tiene un coste y, en cualquier caso, precisa de trabajadores que los transporten, monten y recojan", declara el concejal.

Lo que más preocupa al gobierno municipal vilagarciano es el asunto de la seguridad. "Si el informe de la Policía Local no le parece suficiente, entonces su actitud ya comienza a ser preocupante", replica Pérez Callón al patrón de Carril.

En cuanto a la respuesta de Portos de Galicia, el concejal del gobierno municipal añade que "tampoco vale la excusa de que no es competencia de Portos de Galicia la seguridad, sino la cesión de espacios. Habrá que recordar que en septiembre de 2013 fue precisamente Portos quien desautorizó la Festa da Batea de Vilanova porque no se daban las condiciones mínimas de seguridad. Habrá que suponer que lo que vale para Vilanova también es válido para Carril".

Juan Antonio Pérez Callón hace un llamamiento al presidente del cabildo carrilexo para que recapacite, al tiempo que resume que "lo que está claro es que en estas condiciones el Concello no puede participar en la Festa da Ameixa y, desde luego, de ser así, no será la administración local la que discrimine a Carril. La Festa, habrá que recordarlo una vez más, nació hace 26 años gracias a la iniciativa del gobierno local que, después cedió su protagonismo a sus verdaderos beneficiarios, los mariscadores de Carril".