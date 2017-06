Valga cierra el plazo el día 20 para solicitar el permiso de las hogueras de San Juan

Los interesados en encender hogueras en la noche de San Juan tienen hasta el día 20 de junio para presentar el impreso correspondiente en las oficinas municipales del concello de Valga, en el que se comprometan a adoptar las medidas de seguridad necesarias. En el impreso se debe indicar la parroquia y el lugar exacto en donde se encenderá la hoguera.

El Concello de Valga recomienda además, que no se hagan piras de alturas demasiado elevadas, que las hogueras no se enciendan cerca de lugares donde haya vegetación, y que no se prenda la fogata con exceso de viento para evitar males mayores. Además, desde el Ayuntamiento insisten en que se deben evitar materiales que ayudados por el viento puedan causar un incendio, como pueden ser ramas de eucalipto, papeles, etcétera ni materiales contaminantes como neumáticos o aerosoles.

Las personas que soliciten el permiso para encender la hoguera en la noche de San Juan deberán tener agua cerca por si hubiera que actuar con urgencia, y deben dejar la hoguera completamente apagada al finalizar la noche. En caso de problemas el concello pide que se llame al 085 o al 112.

El listado de solicitudes se pondrá en conocimiento del jefe provincial del Servicio de Defensa contra incendios del distrito Forestal XIX, Caldas-Salnés, y de los efectivos de Protección Civil, que harán un seguimiento de las hogueras durante la noche de San Juan con el fin de que no se produzcan incidentes.