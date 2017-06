La organización desafía al Concello al descartar un cambio de fecha para la 25ª Festa da Ameixa

Las bodas de plata de la Festa da Ameixa de Carril vienen cargadas de polémica. Y es que pese a los informes negativos del Ayuntamiento de Vilagarcía para que el evento se celebre los días 19 y 20 de agosto porque coincide con el Combate Naval, el desfile de carrozas y el festival de As Revenidas y según los dictámenes municipales no se puede garantizar la seguridad de los asistentes a la fiesta carrilexa, la organización mantiene inamovible su fecha en el calendario. Y pase lo que pase, advierte José Luis Villanueva, no se cambiará. "Ahora no se puede aplazar nada. Tenemos compromisos ineludibles que adquirimos ya en enero y el alcalde lo sabe desde febrero; incluso le enviamos un pequeño avance del programa", defiende el presidente de la agrupación de parquistas, entidad que organiza la fiesta con la cofradía a partes iguales.

Según el relato de Villanueva, entre esos compromisos figuran la contratación de las orquestas, la regata de traineras del campeonato gallego o la visita a Carril de varias órdenes gastronómicas.

El principal reparo del Concello para que la fiesta de exaltación de la almeja se celebre el 19 y 20 de agosto responde a razones de seguridad, pues con los informes de Policía Local, Emergencias y Limpieza en la mano, el regidor vilagarciano, Alberto Varela, advirtió al presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, que resulta imposible garantizar la seguridad de los asistentes a la cita gastronómica.

En este sentido, fuentes oficiales del ente titular de los terrenos donde se celebra el evento apuntaron ayer que en el momento en que reciban la solicitud del permiso, se le dará trámite "con normalidad, conforme a la ley". Desde Portos recuerdan que su cometido en estos asuntos es "autorizar el uso de suelo a una función no portuaria" y que las cuestiones de seguridad no son de su competencia. Por tanto todo parece indicar que no tendrá en cuenta los informes municipales contrarios a que la fiesta se haga de forma simultánea al Combate Naval y a As Revenidas. "Si la solicitud cumple los requisitos se autorizará", aseveran fuentes del departamento que dirige Durán.

Por su parte, desde la organización, Villanueva se muestra convencido de que es posible celebrar el evento el 19 y 20 de agosto de una forma segura. Pero para ello -apostilla- "hay que poner soluciones, como pagar horas extras a la Policía Local", ejemplifica como una posible medida.

Haya o no un cambio de postura por parte del Ayuntamiento, el presidente de los parquistas y recién elegido patrón mayor de Carril asegura que seguirá organizando la 25ª edición de la Festa da Ameixa para celebrarla por todo lo alto el 19 y 20 de agosto con un presupuesto que supera los 100.000 euros frente a los 80.000 de la última edición. "Que sea el alcalde quien le diga a Carril que lo está discriminando. Hay que dar la cara y no esconderse detrás de informes. Yo siempre estaré abierto al diálogo pero tengo una responsabilidad y Carril no es de segunda clase. Nosotros tiraremos para adelante y espero que por parte del Concello haya sentido común y tenga en cuenta que somos una Festa de Interese Turístico Galego, que no nos olvide y nos deje de lado. El alcalde tiene que ser alcalde de todos", espeta el patrón, quien considera que para evitar estos problemas de descoordinación el Concello debiera haber convocado hace tiempo a los organizadores de todos los eventos previstos para ese concurrido fin de semana de agosto. "Hace poco se reunió con la gestora pero no con la agrupación de parquistas, que continuó plenamente activa pese al proceso electoral en la cofradía", reprocha a Varela.

En cuanto a los vaivenes de fecha de la Festa da Ameixa en anteriores ediciones, Villanueva replica al alcalde que "siempre se hizo en agosto" y que el año pasado coincidió con San Roquiño de Carril, originando en el pueblo "un conflicto". "Yo no voy a crear división entre la gente", declara.

Y en relación a la ayuda municipal, "As Revenidas recibió 17.000 euros en 2016 y el 25 aniversario de la Festa da Ameixa 3.500". Tras este dardo, Villanueva matiza que "estamos hablando de prioridades, no de dinero".