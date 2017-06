Charlín atribuye la pérdida de la ayuda a un error involuntario ajeno a los políticos

El concejal de Facenda de Cambados, Xurxo Charlín, explicó ayer que la pérdida de la subvención de 37.000 euros de la Xunta por la apertura de una pista en Burgáns (Vilanova) se debió a un "error administrativo", y replica que él no tiene responsabilidad alguna en dicho error, como aseguró el portavoz del PP, Luis Aragunde.

El Ayuntamiento de Cambados se acogió el año pasado al Plan Marco de la Consellería do Medio Rural, pensado para la apertura de viales en el rural o el asfaltado de caminos, y recibió 57.000 euros para una obra en Burgáns. Finalmente, contrataron la actuación por 37.000 y la ejecutaron. Pero debido al citado error, el Concello no pagó en plazo 30.000 euros. Al superar ese plazo, la Xunta de Galicia ha notificado al Ayuntamiento que no abonará los 37.000 euros de subvención, lo que ha generado las críticas de Luis Aragunde, que culpaba del error a Xurxo Charlín.

El edil aludido apunta al respecto que tal y como se explica en un informe de Intervención de octubre pasado, el error se produjo "al confeccionar el listado" de facturas pendientes de pagar, por lo que la obra de Burgáns quedó fuera de plazo. Pero añade por una parte que el propio servicio de Intervención deja claro que el error es ajeno a los políticos, como afirmaba Aragunde, y que también especifica que sí existían "fondos, crédito y orden de pago" .

Por ello, avanza que el Concello de Cambados va a estudiar detenidamente la comunicación de la Xunta negando la subvención, "para ver si es posible aún subsanar el error". "No deja de resultar curiosa también la actitud de la Xunta, que en otras ocasiones avisa de que va a terminar el plazo de justificación o emite resoluciones concediendo prórrogas del plazo, y en este asunto al Concello de Cambados parece que no está dispuesta ni a permitir que se subsane un simple error administrativo", prosigue.

Xurxo Charlín recuerda asimismo que los trabajos se dilataron algo más de lo previsto puesto que se estaban haciendo en el entorno de la bodega Martín Códax, y los viticultores pidieron a la administración local que parase durante la vendimia, lo cual se hizo.

El concejal sostiene que "fue un fallo administrativo involuntario" al confeccionar la orden de transferencia de una de las certificaciones de obra, y carga contra Aragunde por intentar empañar su trabajo. "Que muestre públicamente el documento en el que está mi orden de pago fuera de plazo. Que lo muestre, porque si no volverá a quedar como un mentiroso ante los vecinos de Cambados".

En este sentido, le dice que "fue alcalde, y si se acuerda de algo debería saber que el concejal de Facenda no aprueba las órdenes de pago", y que además en el presente caso sí la había. "Lo que pasa es que Aragunde habla sin revisar los expedientes y está obsesionado con acusar al grupo de gobierno de todo".

El ahorro de 20.000 euros

Aragunde también acusó al cuatripartito de perder 20.000 euros de inversión de la Xunta al hacer la obra de Burgáns por 37.000 euros en vez de por 57.000, que era la ayuda total concedida. A esto, Charlín le responde que "parece que no le gusta que se intente ahorrar dinero público, porque aunque sean de la Xunta de Galicia al final son impuestos pagados por todos los vecinos. Bonita actitud de un responsable político. A lo mejor él prefería adjudicar la obra arbitrariamente y con una rebajita de 100 euros, como nos tenía acostumbrados durante su gobierno".

Finalmente, le recuerda que siendo alcalde Aragunde el Ayuntamiento de Cambados perdió 170.000 euros de una subvención para el polígono industrial.