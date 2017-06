Los albariños de Rías Baixas se promocionan en tierras inglesas

El Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas despliega hoy una jornada promocional, en este caso en la ciudad inglesa de Leeds, con participación de 19 bodegas y la intención de "acercar a profesionales y consumidores finales una amplia representación de vinos amparados" por el sello de calidad.

La "The Great Northern Albariño Show Case", como así se ha bautizado esta experiencia, que no es más que un "showroom" protagonizado por ocho bodegas y un Túnel del Vino en el que se muestran 18 marcas de once bodegas más, trata de fidelizar a los consumidores ingleses y, sobre todo, de captar otros nuevos, teniendo muy presente que este es el segundo mercado exterior de los vinos de Rías Baixas.

Más de un millón de litros

Prueba de ello es que el pasado año se exportaron a este país 1.067.483,05 litros de vino, "lo que supone un incremento del 7,6% con respecto al ejercicio anterior, alcanzándose unos ingresos de más de 5,1 millones de euros".

Y esta propuesta es solo una de las muchas programadas, ya que el Consello Regulador ha trazado un plan de promoción específico para este país, de tal forma que "además de la participación en citas de referencia del sector, como la London Wine Fair, también se desarrollan otro tipo de iniciativas, como seminarios formativos para profesionales o actividades dirigidas al consumidor final y misiones inversas de prescriptores ingleses".

Amplia representación

En el Consello, representado en esta promoción por su secretario general, Ramón Huidobro, y la responsable del departamento de Marketing, Eva Mínguez, explican que el restaurante Ibérica acogió esta actividad a lo largo del día, implicando en ella a sesenta profesionales del sector "que aprecian la oportunidad de catar una tan amplia representación de marcas y elaboraciones y han mostrado interés por los distintos vinos presentados", manifiesta Eva Mínguez.

En cuanto a la participación del consumidor final en este evento, el Consello destaca que "las cincuenta entradas que se pusieron a la venta para esta actividad se agotaron en muy poco tiempo, lo cual demuestra el amplio interés que los consumidores ingleses tienen por los vinos de Rías Baixas".

No está de más incidir en que este tipo de promociones en el exterior son fundamentales para incrementar el volumen de exportaciones, las cuales siguen en aumento año tras año.

Puede recordarse que el año pasado las exportaciones de los vinos Rías Baixas crecieron en valor un 11,79 por ciento. Así las cosas, la facturación por ventas superó los 33 millones de euros, mientras que en volumen se despacharon 8,5 millones de botellas.

Concretamente las bodegas exportaron el año pasado 6,4 millones de litros, de los cuales casi 2,5 fueron a parar a los Estados Unidos; el único destino de los caldos Rías Baixas que supera a Reino Unido. El tercer mercado es Alemania, con medio millón de litros despachados en 2016, y en cuarta posición se encuentra Puerto Rico, por delante de México, Holanda, Irlanda, Japón, Suiza y Bélgica.