Pazó convierte A Illa en su talismán

Cándido Pazó no acostumbra a ser supersticioso, pero reconoce que A Illa se ha convertido en un lugar talismán para él, ya que todas las obras que preestrenó en el municipio han alcanzado un gran éxito en la escena gallega.

El último trabajo que ha puesto en marcha "Nacidas libres", partirá desde el mismo punto que lo hicieron obras como "O tolleito de Inishman", "Memorias dun neno labrego" o As do peixe", desde las tablas del auditorio municipal de A Illa, donde han comenzado a ensayar esta misma semana. La obra, basada en la situación que vivieron unas monjas indias en un convento de Santiago de Compostela hace un año y medio, ha sido escrita por Pazó, pero cuenta con el mismo elenco que "As do peixe", con Cristina Domínguez a la dirección y con las actrices Mónica Caamaño, Rocío González, Susana Dans y Casilda Alfaro, contando con la producción de Belén Pichel.

La intención es estrenar la obra el día 30 de este mes en Cangas, de donde son la mayoría de los integrantes de este proyecto, en el marco de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo, pero antes, el día 24, se testará en A Illa con un preestreno en agradecimiento a la colaboración que les ha prestado el Concello, al cederles las instalaciones de su auditorio para poder ensayar. "En A Illa, un lugar marinero, nos hemos acostumbrado a realizar las pruebas de mar, y con esta obra no será una excepción", explica Pazó, que no duda en agradecer las "facilidades que, a través de Avelino Cores 'Faber' se nos dan en este lugar, donde podemos trabajar con tranquilidad y que se ha convertido en un sitio que ya conocemos a la perfección y al que estamos encantados de regresar".